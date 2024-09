OL ‍: Les Ultas du Besiktas promettent de casser du Lyonnais

Le 24 octobre prochain, l'Olympique Lyonnais recevra le Besiktas en Europa League. Les Ultras du club d'Istanbul promettent de faire du grabuge du côté de la capitale des Gaules.

Nul ne l’a oublié du côté de Lyon, en avril 2017, lors du quart de finale aller d’Europa League, l’OL avait battu Besiktas, mais le match avait été marqué par de violents incidents avant et pendant la rencontre. Alors que le chaos était total, des Ultras du club stambouliote balançant tout ce qu’ils avaient sur la main sur des supporters lyonnais, tandis que ces derniers n’étaient pas les derniers à riposter, Jean-Michel Aulas était alors entré sur le terrain puis s’était installé en bas du Virage Sud pour calmer tout le monde.

Le président lyonnais était même resté durant la première période dans le kop avant de repartir à sa place où il assistait à la victoire de Lyon (2-1). Le hasard du tirage au sort fait par l’UEFA la semaine passée a remis Besiktas sur la route de l’OL, et le 24 octobre prochain, les supporters turcs seront donc de retour au Groupama Stadium. Et les plus virulents d’entre eux donnent déjà rendez-vous à leurs homologues lyonnais pour un deuxième round.

Back in 2017 Lyon and Beşiktaş played each other. THe match had many troubles. Yesterday, Beşiktaş hooligans showed they're ready for the match next month. 🇹🇷🇫🇷 pic.twitter.com/jWxTerQaPN