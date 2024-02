OL ‍: Les tauliers écartés, Pierre Sage félicité pour son courage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis sa prise de fonctions, Pierre Sage a relancé l’OL et pour y parvenir, l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à mettre certains joueurs au statut important sur le banc.

Lorsqu’il a pris la succession de Fabio Grosso à la tête de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a remis tout le monde sur le même pied d’égalité. Certes, le coach s’est appuyé sur certains joueurs importants comme c’est par exemple le cas de Caqueret ou de Lacazette. Néanmoins, Pierre Sage n’a pas tout misé sur les cadres historiques du vestiaire lyonnais. La preuve, après un mercato hivernal consistant avec sept recrues, le coach de l’OL a mis Corentin Tolisso et Dejan Lovren sur le banc. Un courage que tous ses prédécesseurs n’ont pas eu alors que cela était nécessaire selon Sofiane Zouaoui, lequel a félicité Pierre Sage pour cette décision forte. Le consultant de RMC espère maintenant que l’entraîneur lyonnais sera dans la même logique en ce qui concerne le poste de gardien de but, où Lucas Perri frappe de plus en plus fort à la porte d’Anthony Lopes.

« Il y a un truc qui me gêne dans le discours de certains observateurs autour de l’OL, c’est le fait de ménager les statuts. J’ai bien conscience que dans un club, c’est important de comprendre les statuts et de faire en fonction de ça. Mais je ne veux pas non plus que toutes les décisions soient centrées sur ça parce que c’est ce qui a amené Lyon dans le mur sur le début de la saison, la peur de bousculer les statuts. Aujourd’hui, il y a quand même des joueurs qui sont sortis de l’équipe. Je pense à Lovren, je pense à Tolisso. Et l’équipe ne s’en porte pas mal. Avec un gardien de but, c’est plus compliqué. Je ne raye pas tout ce que Lopes a fait à l’Olympique Lyonnais mais aujourd’hui, on est aussi dans un moment charnière de l’histoire du club. Le fait de bousculer les statuts fait partie de ce moment charnière. La gestion d’une équipe est compliquée, mais pour moi, l’intégration progressive de Perri est une normalité. Lopes ou pas Lopes, s’interroger sur le futur de l’OL à ce poste de gardien est une normalité » a commenté le consultant de RMC et de Winamax, pour qui le statut du gardien portugais ne doit pas le protéger alors que Lucas Perri a de grandes chances de vite s’imposer comme une solution naturelle dans les buts de l’Olympique Lyonnais.