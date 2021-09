OL : Les supporters reviennent, malgré le pass sanitaire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Absent lors des matchs face à Brest et Clermont, le principal groupe des supporters lyonnais fera son retour à l’occasion de la prochaine rencontre, face à Strasbourg dimanche prochain.

Pour cette affiche de la 5e journée, les joueurs de l’OL pourront compter sur le soutien des Bad Gones, qui avaient jusqu’à présent exprimé leur droit de retrait en raison de la mise en place du pass sanitaire. Rien n’a changé depuis ces premières mesures, mais l’attente était visiblement difficile à… supporter pour les fans lyonnais. Ils ont annoncé via un communiqué sur Facebook qu’ils revenaient donc au stade, même si cela ne changerait pas leur position face à ce fameux passe sanitaire.

« Notre position sur le pass sanitaire n'a pas changé. Cette "mesure sanitaire" annoncée initialement comme temporaire et qui a déjà vocation à être prolongée (ad vitam aeternam ?) n'a toujours pas trouvé grâce à nos yeux. Nous n'allions pas rester à l'écart plus longtemps suite à ce nouveau coup de boutoir fait à nos libertés individuelles, expliquent-ils. Nous avons donc décidé, après ces deux rounds d'observation (Brest et Clermont), comme annoncé au préalable, de passer outre et de nous accommoder à notre manière de ces restrictions comme nous l'avons fait précédemment de toutes les autres », ont fait savoir les supporters du virage nord, qui ont envie de donner de la voix. Malgré les résultats décevants de l’OL en ce début de saison, un appel à l’unisson a été effectué afin que Peter Bosz et ses troupes soient vivement encouragés contre Strasbourg ce dimanche soir.