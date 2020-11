OL : Tout était bouclé pour l'après-Depay, Slimani allait signer

Dans : OL.

En cas de départ de Memphis Depay au FC Barcelone l’été dernier, l’OL avait ciblé Islam Slimani pour le remplacer.

Alors qu’il serait prêt à aller au bras de fer avec l’OL pour quitter le club, Memphis Depay avait déjà agité le mercato lyonnais jusqu’à la dernière minute l’été dernier. Courtisé par le FC Barcelone, l’attaquant bénéficiait d’un bon de sortie en cas de bonne offre. Seulement voilà, le non-départ d’Ousmane Dembélé a empêché le Barça d’avoir les fonds nécessaires pour s’offrir le Néerlandais. Toujours est-il que Jean-Michel Aulas avait tout prévu en cas de départ de sa star, et tout était bouclé pour son remplaçant : Islam Slimani ! Selon Francesc Aguilar, journaliste chez Mundo Deportivo, les Gones avait même un accord ferme avec le joueur de Leicester. Il ne restait plus qu'à l'activer, ce qui n'a finalement pas été nécessaire.

« Memphis Depay n’a pas signé au Barça cet été parce qu’Ousmane Dembélé a refusé de partir à Manchester United. L’OL avait un accord ferme avec Islam Slimani, qui appartient à Leicester et avait été prêté à l’AS Monaco. Cette fin en queue de poisson a été confirmée par L’Équipe TV, » a expliqué le journaliste espagnol. Egalement dans le radar du Stade Rennais et de Florian Maurice, Slimani avait donc bel et bien choisi l’OL. Auteur de 9 buts en 18 rencontres lors de son passage à Monaco, il formait un duo très intéressant avec Wissam Ben Yedder notamment. Reste à savoir si les dirigeants lyonnais penseront encore à l’attaquant algérien en cas de départ de Memphis Depay au prochain mercato.