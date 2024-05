Une piste alléchante, Lopes ne regrettera pas l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté en janvier dernier, Lucas Perri deviendra sûrement le gardien numéro 1 de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Le choix de la direction devrait pousser l’actuel titulaire Anthony Lopes vers la sortie. Mais l’international portugais ne regrettera pas forcément son départ.

La décision n’est évidemment pas liée à ses performances. Cette saison, Anthony Lopes donne encore entière satisfaction à l’Olympique Lyonnais. Le gardien des Gones a un joué un rôle majeur dans leur remontée au classement de la Ligue 1. Il n’empêche que son départ semble inévitable cet été. C’est effectivement Lucas Perri qui semble avoir les faveurs de la direction pour la saison prochaine.

Lopes vers son pays d'origine ?

Le Brésilien arrivé cet hiver deviendra probablement le nouveau gardien numéro 1 du club rhodanien après ses bonnes prestations en Coupe de France. A priori, Anthony Lopes n’acceptera pas le rôle de doublure et tentera de rebondir ailleurs, lui qui devrait être libéré de sa dernière année de contrat en guise de récompense. Autant dire que sa situation devrait attirer quelques prétendants, à commencer par le Sporting. Le club de Lisbonne devra compenser le départ de son portier Antonio Adan en fin de contrat cet été. Et selon le journaliste Luis Pinto Coelho, qui a partagé ses informations dans le podcast Lei do Mercado, Anthony Lopes fait partie des cibles du champion du Portugal.

Sporting atento a Anthony Lopes e Léo Jardim para reforçar a baliza. 🧐https://t.co/Tz2BPB7Cad — BolaNaRedePT (@BolaNaRedePT) May 16, 2024

Le spécialiste ajoute que le Sporting a déjà pris contact avec l’entourage du Lyonnais. A noter que la même démarche a été effectuée auprès des agents de Léo Jardim, le dernier rempart de Vasco de Gama passé par Lille. L’international portugais n’est donc pas certain de devenir la priorité du Sporting. Mais il s’agit déjà d’une piste intéressante pour Anthony Lopes qui fera sans doute ses adieux au Groupama Stadium dimanche, lors de la venue de Strasbourg pour la dernière journée du championnat.