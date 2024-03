OL ‍: Lyon a fait une mauvaise affaire à 30 millions d'euros

Il y a un an, Chelsea a lâché 30 millions d’euros pour s’offrir Malo Gusto en provenance de l’OL. A l’époque, le tarif semblait élevé, mais le transfert de l’international français s’est avéré être une excellente affaire pour les Blues.

A peine une cinquantaine de matchs en Ligue 1 et Malo Gusto a rejoint Chelsea pour 30 millions d’euros en janvier dernier. Prêté ensuite à l'Olympique Lyonnais pour six mois, le latéral droit a fait ses grands débuts avec les Blues au début de la saison 2023-2024. Remplaçant dans un premier temps, Malo Gusto a profité des blessures à répétition du capitaine londonien Reece James pour s’imposer comme un titulaire à part entière aux yeux de Mauricio Pochettino. Utilisé à 28 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Malo Gusto a enchaîné les bonnes prestations au point de faire ses premiers pas en Equipe de France.

🔵🇫🇷 Chelsea are super happy with the investment they made on Malo Gusto in January 2023.



Real fee spent to sign French RB was £26m, as #CFC anticipated two clubs from abroad also keen on Malo.



7 assists, excellent performances and club more than happy with his development. pic.twitter.com/weuP8zja2G