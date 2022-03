OL : Les joueurs sortent du silence pour défendre Peter Bosz !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Balayé par le Stade Rennais dimanche après-midi à domicile (2-4), l’Olympique Lyonnais pointe à la dixième place du classement.

C’est le pire classement pour l’OL à ce stade de la saison depuis 1996, une statistique effroyable pour Peter Bosz ainsi que pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Mathématiquement, il est toujours possible pour l’OL de rattraper le wagon de tête mais à ce stade, les supporters rhodaniens misent davantage sur une victoire finale en Europa League afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. De toute évidence, la crise guette à Lyon, qui pourrait se retrouver dans une situation extrêmement précaire en cas d’élimination en huitième de finale de l’Europa League jeudi soir face au FC Porto. Mais tandis que les critiques fusent de la part de certains observateurs à l’encontre de Peter Bosz, les joueurs semblent toujours derrière l’entraîneur néerlandais.

Karl Toko-Ekambi défend Peter Bosz

Finalement Lyon connaît le coach pour installer le jeu prôné par Peter Bosz : il s'appelle Bruno Genesio... #OLSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 13, 2022

C’est notamment le cas de Karl Toko-Ekambi, qui a plutôt défendu Peter Bosz dans une interview accordée au Progrès avant le match crucial de l’OL contre Porto au Groupama Stadium jeudi soir. « Ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. Il n’y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n’a pas été au point avec ce qu’on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien. On sait ce qu’on a à faire, on va essayer d’être plus prudent à l’avenir, on n’a plus le choix. Le mot d’ordre est confiance, s’appuyer sur les choses positives et ne plus répéter les choses négatives » a confié l’attaquant camerounais de l’OL avant de conclure. « On avait l’impression d’être proche d’accrocher le bon wagon, et on n’a pas su passer ce cap-là. On va essayer de rester positif, il n’y a que ça à faire, il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut qu’on soit tous ensemble - le club, les joueurs, le staff et même les supporters - pour aller le plus haut possible » a lancé Karl Toko-Ekambi, qui refuse de se cacher derrière de fausses excuses ou de mettre en cause son entraîneur et qui estime avant tout que les principaux responsables sont les joueurs après la cuisante défaite de dimanche contre Rennes.