OL : Les deux points qui peuvent coûter sa place à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Avec les victoires qui peinent à arriver, Bruno Genesio n’a pas besoin de Twitter ou de déclarations de son président pour savoir que sa place se fragilise à mesure que les objectifs s’éloignent. Dernièrement, l’entraineur lyonnais a reçu deux petits coups de pression de la part de son président, qui s’interrogeait sur ses choix après le nul 1-1 face à Limassol. Et en ce début de semaine, Jean-Michel Aulas a laissé entendre que sans un redressement et notamment un bon résultat dans le derby, « un point sera fait » au sujet de la situation au club. Des pensées précisées dans les colonnes de L’Equipe ce mardi. Interrogé par le quotidien sportif, le dirigeant rhodanien a expliqué qu’il y avait tout simplement deux raisons pour lesquelles son entraineur pouvait être remis en cause, et le derby n’en fait visiblement plus partie.

« On souhaite être sur le podium à la fin de la saison et qualifié en 16es de Ligue Europa en janvier. On en saura plus à ce moment-là », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui donne donc du temps à Bruno Genesio, qui pourrait ainsi constater que son statut ne sera pas remis en cause avant le mois de décembre et la fin de la phase de poule d’Europa League. Les supporters lyonnais, dont certains sont clairement lassés par leur entraineur, espèrent tout de même ne pas avoir à subir une élimination en Europa League pour obtenir gain de cause.