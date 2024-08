OL ‍: La cantine provoque une crise dans le vestiaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est directement mis dans le dur en Championnat, et à en croire différentes sources, le vestiaire commence à être en ébullition. Y compris pour des motifs un peu légers.

La première sortie de l'équipe de John Textor au Groupama Stadium ne s'est pas réellement passée comme le propriétaire de l'OL s'y attendait. Sous son regard, le boss de Lyon a vu son équipe être malmenée par Monaco, et surtout, il a constaté que certains comportements pouvaient interpeller. Sur X, Mohamed Toubache Ter a mis la puce à l'oreille des supporters lyonnais en expliquant : « Je ne veux pas être perçu comme un type qui déstabilise… mais ce n'est pas la grande ambiance ds le groupe lyonnais !! ». Une information qui est confirmée par L'Equipe, Régis Dupont affirmant que non seulement il y avait du tirage entre quelques joueurs, mais surtout qu'au quotidien le travail mené avec le staff de Pierre sage ne faisait pas que des heureux dans le vestiaire rhodanien.

La cantine de l'OL provoque des frustrations

OL : Cherki à Crystal Palace ? Textor s'occupe de tout https://t.co/YejMxjqCP3 — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2024

Parmi les sujets de crispation, les habitudes alimentaires qui ont changé. « Dernièrement, ce sont de petites privations alimentaires imposées au réfectoire du centre d'entraînement ou la pesée obligatoire deux fois par semaine, désormais passible d'amende en cas de dérapage, qui ont suscité des remarques de cadres », explique très sérieusement notre confrère. Une révélation qui a fait bondir les supporters de l'OL, lesquels craignent que la saison 2024-2025 suive le même chemin que la saison passée, malgré un mercato très coûteux. « A un moment, ces gens doivent comprendre que s'ils sont autant payés, c’est qu’ils doivent parfois se comporter autrement que comme des enfants gâtés, mais doivent savoir endurer les contraintes du haut niveau et s’y soumettre. Sinon, c’est qu’ils ne sont pas faits pour ce métier », résume David Aknin. Ce qui est certain, c'est que vendredi prochain, l'Olympique Lyonnais, qui reçoit Strasbourg, a tout intérêt à rectifier le tir et à gagner, car cette fois le Groupama Stadium pourrait gronder. Et aucune excuse ne sera acceptée.