OL ‍: Lepenant recalé par Montpellier, il n'était pas de taille

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a connu quelques changements d'importance cet été lors du marché des transferts. Johann Lepenant, qui ne fait plus partie des projets du club rhodanien, est parti au FC Nantes.

A Lyon, l'été a été très mouvementé. L'OL cherchait à redonner un coup de fouet à son projet afin de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que John Textor a mis la main au portefeuille pour changer les choses. S'il faudra du temps avant de savoir si ces changements seront bénéfiques, ils ont le mérite d'exister. Parmi les joueurs qui sont partis cet été malgré de grandes attentes lors de son arrivée : Johann Lepenant. Le milieu de terrain s'est fait une raison et a trouvé un nouveau point de chute plutôt séduisant en Ligue 1, au FC Nantes. Des Canaris qui lui permettront sans doute de se relancer. Mais avant de signer à Nantes, Lepenant était chaud pour rejoindre une autre écurie du championnat de France.

Lepenant à Montpellier, Michel Der Zakarian dit non

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

En effet, selon les informations de Allez Paillade, l'ancien de Caen a été proposé à Montpellier par l'OL cet été. Mais Michel Der Zakarian a décliné le profil de Johann Lepenant, ne rentrant pas dans ses critères pour évoluer dans son équipe, lui qui a été jugé trop petit (1,76 cm). L'entraîneur du MHSC voulait la venue d'éléments plus athlétiques et défensifs. Raison pour laquelle Rabby Nzingoula (18 ans) et Birama Touré (32 ans) ont rejoint les rangs héraultais. Johann Lepenant, lui, va devoir prouver sa valeur avec Antoine Kombouaré. Prêté avec une option d'achat fixée à 2,5 millions d'euros par l'OL, le milieu de terrain de 21 ans a un coup à jouer dans un club qui a d'ailleurs très bien démarré sa saison. Et Lepenant y est assurément pour quelque chose.