OL : Léo Dubois intransférable ? Lyon a peur

Poussé sur le banc de l'OL par l'émergence de Malo Gusto, Léo Dubois n'a plus trop d'avenir dans le Rhône. D'ailleurs, dirigeants et supporters lyonnais se réjouissaient de l'engouement de la Fiorentina pour lui. Un transfert bien loin d'aboutir néanmoins.

Plus que l'OL, Léo Dubois aura vécu une saison 2021-2022 aussi agitée que frustrante. Un exercice débuté dans la peau du capitaine de l'équipe et conclu au fin fond du banc de touche. Les performances impressionnantes du jeune Malo Gusto ont eu raison de la place de Léo Dubois dans le onze de base de Peter Bosz. En plus, le latéral droit s'est mis à dos les ultras lyonnais qui ne sont plus décidés à lui pardonner ses erreurs. Autant dire qu'on imagine mal Léo Dubois s'inscrire sur le long terme à l'OL. Son départ au mercato estival arrangerait tout le monde, le club, les supporters et lui-même bien entendu.

Ainsi, quand la Fiorentina s'est mise sur les rangs pour le signer, les sourires étaient de retour à Lyon. Un transfert envisagé qui pouvait rapporter quelques millions d'euros indispensables à l'OL. Malheureusement, cette opération apparaît aujourd'hui bien plus incertaine. En effet, la Viola veut remplacer l'Espagnol Alvaro Odriozola de retour au Real Madrid après son prêt mais Dubois n'est plus la cible prioritaire.

#Fiorentina working to sign a new right fullback: Viola’s main target is still #Dodò as reported since the last week. The brazilian player will leave #Shakhtar in the summer #transfers window, but Shakhtar’s request (15-18M) has been considered too high by Fiorentina as of now