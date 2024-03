OL ‍: Le trading de Textor c'est zéro et ce journaliste le dit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a largement investi au mercato d'hiver, étant le club numéro 1 en Europe au niveau des dépenses. Mais sur le plan offensif, la politique de John Textor montre ses limites.

L’OL est considéré comme l’un des meilleurs clubs formateurs en Europe, et cela depuis des années. Mais l’acquisition du club de Jean-Michel Aulas par John Textor a probablement changé la trajectoire du club rhodanien, Eagle Football étant adepte du trading. Cependant, sur le plan offensif, si l’Olympique Lyonnais a multiplié les acquisitions l’été dernier et en janvier, les statistiques sont formelles, c’est ce bon vieux Général Lacazette qui est le buteur numéro 1 et à l’exception de la récente victoire à Lorient, sans l’attaquant tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2025 l’équipe de Pierre Sage est nettement moins terrifiante. Avec 12 buts cette saison en Ligue 1, l'attaquant français de 32 ans est le plus efficace, là où les petits nouveaux rament. Et avec la nouvelle politique de John Textor, cela est un vrai souci.

Lacazette efface ses coéquipiers à l'OL

💪 Une victoire dédiée à notre capitaine, @LacazetteAlex et sa compagne, heureux parents d'une petite Fenotte née aujourd'hui 🔴🔵#FCLOL pic.twitter.com/vfXWJxefxJ — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2024

A quelques heures du déplacement de l'Olympique Lyonnais à Toulouse, Vincent Duluc ne peut que constater que les investissements offensifs décidés lors des derniers marchés des transferts sont des échecs. « À eux six, les nouveaux attaquants en sont à cinq buts, une misère. Alors qu'ils ont coûté plus cher que n'a rapporté la vente de Barcola, chacun d'entre eux est décisif, en moyenne, une fois toutes les sept heures de jeu, ce qui n'est pas énorme. Des raisons existent : en dehors de Marna Baldé (28 ans), arrivé en prêt à un moment où l'OL était coincé par la DNCG, et de Saïd Benrahma (28 ans), débarqué de West Ham en toute fin de mercato, le club lyonnais a fait le choix de jeunes joueurs, pour maintenir ses intérêts de trading, à terme. Mais c'est un calcul à moyen-long terme qui n'a pas été payant, à court terme, au vu des statistiques peu signifiantes de Malick Fofana, Ernest Nuamah, Gift Orban et Diego Moreira (19 ans, reparti en janvier à Chelsea) », fait remarquer notre confrère de L'Equipe, histoire de souligner la Lacazette dépendance de l'Olympique Lyonnais. Heureusement pour l'OL et Pierre Sage, le buteur est de retour pour ce match face au TFC.