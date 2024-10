OL ‍: Le sale coup de Textor, Nuamah fait une sortie remarquée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines lors du mercato estival, Ernest Nuamah était proche de quitter l'OL. Mais au dernier moment, le Ghanéen a fait capoter son arrivée en Premier League.

L'OL peut compter cette saison sur de nombreux éléments offensifs. Assurément une bonne chose pour Pierre Sage, surtout au vu des matchs qui vont s'enchaîner pour son équipe. L'entraineur des Gones aurait cependant pu perdre Ernest Nuamah dans les ultimes heures du marché des transferts estival. Mais l'international ghanéen, qui allait passer sa visite médicale avant de rejoindre la Premier League comme le souhaitait John Textor, a finalement fait capoter son transfert. La raison ? Il ne voulait tout simplement pas quitter l'OL, club qu'il estime et qu'il pense être parfait pour sa progression au plus haut niveau.

Ernest Nuamah aime trop l'OL pour partir

Ces dernières heures en conférence de presse, Ernest Nuamah est revenu sur cet épisode et mis les choses au clair avec tout le monde et John Textor. De quoi faire plaisir aux fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais : « C’était mon objectif dès la pré-saison : je voulais rester pour me développer ici en tant que joueur, jouer en Europe et aider l’équipe. C’était mon plan. L’environnement est favorable à mon développement. J’aime le style de jeu, c’était ma décision. J’aime le stade, j’aime tout ici. (...) C'était sympa de voir les messages des supporters. J'avais mes propres plans et je voulais m'y tenir, mais c'était très touchant de recevoir tous ces messages. Maintenant, je dois simplement m’exprimer davantage sur le terrain, marquer des buts et aider l’équipe. Je pense que c’est ce qui rendra les supporters heureux ». Ce dimanche en Ligue 1, l'OL reçoit Nantes pour tenter d'enchaîner en championnat après sa victoire à Toulouse. Ernest Nuamah aura certainement des arguments à faire valoir pour débuter la partie, lui qui aimerait inscrire son premier but de la saison rapidement.