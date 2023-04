OL : Le public lyonnais, Laurent Blanc se retient

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a repris des couleurs ce dimanche en Ligue 1 en battant le Stade Rennais (3-1). Une rencontre qui s'est déroulée dans un climat assez houleux pour les joueurs rhodaniens.

Quelques jours seulement après son élimination en demi-finales de la Coupe de France, l'OL avait rendez-vous avec le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Déçus et agacés par les résultats des Gones, les Ultras ont boudé le match. Et certains supporters n'ont aussi pas hésité à s'en prendre aux joueurs. Parmi les éléments de Laurent Blanc à avoir été victimes de sifflets, on peut citer Rayan Cherki. Pourtant, le jeune joueur rhodanien est l'une des satisfactions de la saison de l'OL malgré des lacunes dans son jeu. Le comportement du public lyonnais n'est pas compris par son coach, Laurent Blanc.

Cherki pris à partie, Blanc rit jaune

Devant la presse, l'ancien du Paris Saint-Germain a en effet fait part de sa surprise concernant le comportement des fans rhodaniens. Selon lui, c'est même incompréhensible : « C’est la première fois qu’il vit cette situation. C’est un jeune joueur. J’ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde me dit ‘Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent’. Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler. Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose. Et 'maladroit', c’est très sympa ». Malgré les difficultés, l'OL a donc réussi à se démener pour arracher les trois points. Au classement, les Gones ne sont qu'à cinq points d'une place qualificative pour la coupe d'Europe. Reste à savoir si l'union sacrée sera décrétée dans le Rhône ou si les hostilités ne font que commencer entre l'OL et ses fans, désespérés par l'état sportif de leur club de coeur.