OL : Le mercato lyonnais bouleversé par l'Atlético ?

Même si Moussa Dembélé n’a pas beaucoup joué lors de son prêt, l’Atletico de Madrid réfléchit toujours à lever son option d’achat.

Après une première partie de saison galère, l’Olympique Lyonnais envoyait Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid en janvier dernier. Le prêt de l’attaquant français n’a pas été un franc succès, malgré le sacre en Liga du club de la capitale espagnole. Moussa Dembélé a connu plusieurs problèmes : un test positif au Covid-19 début février et un malaise à l’entraînement fin mars. Au final, il n’est apparu que cinq fois en championnat. La tendance n’était pas à un transfert définitif du buteur à l’Atletico. « On compte sur lui. Si l'Atlético décide de lever l'option, il restera là-bas. S'il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts », affirmait même le directeur sportif de l’OL, Juninho, il y a quelques semaines. Et pourtant, Diego Simeone hésite toujours selon Don Balon.

Simeone prend son temps pour se décider

La deadline pour payer l’option d’achat, fixée à 33,5 ME, approche à grands pas. L’Atletico de Madrid doit communiquer sa décision à Lyon avant le 30 juin. Le club a demandé à Diego Simeone de faire un choix. Mais ce dernier hésite encore. L’entraîneur argentin a aimé la combativité de Moussa Dembélé ainsi que sa capacité à se sacrifier pour le collectif. Un « 9 » de haut niveau coûte très cher. Et Diego Simeone se dit qu’avec une bonne préparation, Moussa Dembélé pourrait faire une belle association avec Luis Suarez dans le 4-4-2 des Colchoneros. Il peut aussi également jouer le rôle de remplaçant de luxe. Le suspens reste total dans ce dossier.