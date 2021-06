OL : Dembélé pour remplacer Lacazette, Arsenal se place

Dans : OL.

Peu utilisé pendant son prêt en deuxième partie de saison, Moussa Dembélé n’a sans doute pas convaincu l’Atlético Madrid de lever l’option d’achat. Mais l’attaquant ne reviendra pas forcément à l’Olympique Lyonnais, lui qui intéresserait les Gunners d’Arsenal.

Sauf surprise, l’Atlético Madrid ne conservera pas Moussa Dembélé la saison prochaine. L’attaquant sous contrat avec l’Olympique Lyonnais, testé positif au covid-19 puis victime d’un malaise à l’entraînement, n’a disputé que cinq matchs de Liga. Tous en tant que remplaçant. C’est peu et largement insuffisant pour inciter les Madrilènes à lever l’option d’achat de son prêt à 33,5 millions d’euros. Le Français pourrait donc envisager un retour chez les Gones, d’autant que le directeur sportif Juninho lui a clairement ouvert la porte.

Dembélé ne veut pas revenir à Lyon

« On compte sur lui. Si l'Atlético décide de lever l'option, il restera là-bas. S'il ne la lève pas, on va le recevoir les bras ouverts », confiait le dirigeant brésilien le mois dernier. Sauf que Moussa Dembélé n’a visiblement pas l’intention de revenir, et ce malgré le départ de Memphis Depay en fin de contrat. Dans l’idéal, le joueur formé au Paris Saint-Germain aimerait rester sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Mais une autre option pourrait l’intéresser en Angleterre. En effet, The Telegraph annonce que les Gunners d’Arsenal seraient prêts à relancer Moussa Dembélé la saison prochaine.

Le club londonien pourrait même lui offrir un statut important puisque le Lyonnais viendrait compenser le possible départ d’Alexandre Lacazette, dont le contrat expire en 2022. Autant dire que la proposition d’Arsenal serait séduisante pour l’attaquant passé par Fulham et qui a déjà fait ses preuves en Premier League. Reste à savoir sous quelles conditions l’Olympique Lyonnais accepterait de libérer son avant-centre. Une chose est sûre, malgré son passage peu convaincant en Espagne, Moussa Dembélé ne sera pas bradé.