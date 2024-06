OL ‍: Le magicien Textor repousse l’arrivée de Thiago Almada

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, l’Argentin Thiago Almada ne rejoindra pas les Gones. Ou du moins pas dans l’immédiat. Dans un premier temps, le milieu d’Atlanta United devrait passer par Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football, dans une opération menée par John Textor.

Encore un tour de passe-passe signé John Textor. Aux commandes d’Eagle Football, l’homme d’affaires américain n’hésite pas à utiliser sa société pour conclure des opérations sur le marché des transferts, au risque de provoquer certaines critiques. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais avait notamment attiré l’ailier ghanéen Ernest Nuamah à l’Olympique Lyonnais via un prêt l’été dernier, après l’avoir recruté pour Molenbeek. Une stratégie similaire pourrait être utilisée concernant sur la piste Thiago Almada.

Une fois de plus, le milieu d’Atlanta United est annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. John Textor, actuellement en négociations avancées avec la franchise de Major League Soccer, aurait convaincu l’Argentin de rejoindre l’une des formations appartenant à la galaxie Eagle Football. On parle d’un possible transfert à 18,5 millions d’euros pour ce joueur désireux d’enfin tenter sa chance en Europe. Mais John Textor a d’autres plans et souhaite placer Thiago Almada à Botafogo.

Thiago Almada vers Botafogo

Le milieu de 23 ans a déjà trouvé un accord avec le club brésilien, révèle la presse locale. On ignore encore la durée du contrat à venir. Mais ce passage à Botafogo ressemble surtout à un tremplin vers l’Europe. Il est clair que l’ancien joueur de Vélez Sarsfield (Argentine) est destiné à atterrir à Crystal Palace ou à l’Olympique Lyonnais dans les mois ou années à venir. Rappelons que John Textor a conclu le même deal pour l’ailier brésilien Luiz Henrique, transféré en provenance du Betis Séville vers Botafogo cet hiver, avant un probable retour sur le Vieux Continent.