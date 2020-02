OL : Le gros bug Marcelo a fait halluciner le vestiaire de Lyon

Dans : OL.

Le 10 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais se qualifiait pour les 8es de finale de la Ligue des Champions au terme d’un match à fort suspense contre Leipzig.

Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, un début de bagarre éclatait entre Marcelo et certains membres des Bad Gones, le principal groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais. Régulièrement visé par des insultes des fans de l’OL, le défenseur brésilien a massivement été soutenu par le vestiaire, et notamment par Memphis Depay qui avait admirablement joué son rôle de capitaine ce jour-là au Groupama Stadium. Avec plusieurs semaines de recul, Rafael s’est exprimé sur ce sujet au micro du site Olympique et Lyonnais.

Et pour le défenseur de l’OL, il est tout simplement incompréhensible de voir un joueur tel que Marcelo insulté par ses propres supporters. « Il est très professionnel, il veut tout le temps gagner. Je ne comprends pas les insultes le concernant. J’ai bien aimé sa réaction à Bordeaux, il n’en avait parlé à personne » a raconté Rafael, alors que Marcelo avait décidé d’aller s’expliquer avec ses détracteurs après la victoire de Lyon sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Au contraire de Marcelo, le latéral brésilien est très apprécié par les supporters. « Je sens que les gens m’aiment bien. J’essaye de leur rendre, je remercie tous les supporters pour cet amour » a expliqué Rafael, dont la cote de popularité est importante à Lyon en dépit de performances décevantes depuis le début de la saison. Et qui compte bien profiter de sa bonne réputation dans la capitale des Gaules pour réhabiliter son ami Marcelo, qui lui ne fait pas l’unanimité auprès des habitués du Groupama Stadium bien qu’il soit redevenu un titulaire à part entière de Rudi Garcia.