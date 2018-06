OL : Le fan d’Everton en prison après l’agression des Lyonnais

Dans : OL, Europa League.

Impliqué dans l’échauffourée du match d’Europa League entre Everton et l’Olympique Lyonnais (1-2) en octobre dernier, Michael Fitzpatrick a été condamné à huit semaines de prison. Ce supporter des Toffees avait été aperçu en train de frapper des Gones et plus particulièrement le gardien Anthony Lopes, le tout avec son enfant de trois ans dans les bras. Même s’il a plaidé coupable, l’Anglais, banni par son club de coeur, a aussi écopé d’une interdiction de toute activité liée au football pour six ans. « Fitzpatrick aura dorénavant un casier judiciaire, et ses conséquences pourraient être significatives à l'avenir », a commenté un porte-parole de la police.