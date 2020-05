OL : Le Dr Bertrand Latour se penche sur le malade Aulas

Dans : OL.

Le moins que l'on puisse dire est que Jean-Michel Aulas fait le buzz depuis des semaines. Pour Bertrand Latour, Lyon doit quand même faire attention.

Il ne se passe pas un jour sans que le président de l’Olympique Lyonnais intervienne dans l’actualité du football, la mise à l’arrêt de la Ligue 1 ayant clairement fait craquer Jean-Michel Aulas. Mais si le combat du patron de l’OL semble de plus en plus légitime au fur et à mesure des jours, la manière dont il l’a menée fait que JMA a mis le feu aux différents réseaux sociaux. En mêlant ses intérêts personnels de responsable de Lyon et ceux du foot français, Jean-Michel Aulas commence à brouiller l’image de l’Olympique Lyonnais. Bertrand Latour l’avoue, autant il apprécie ce qu’a fait le président de l’OL pour son club, autant ses dérapages font parfois mal au club rhodanien.

« Concernant Jean-Michel Aulas, il y a quand même une unanimité pour dire qu’il est un grand président. C’est incontestable et j’ai rarement entendu le contraire dans les médias. On peut être agacé et énervé par certains de ses combats. Mais il est unanimement reconnu comme un grand président. Pour ce qui est de l’Olympique Lyonnais, c’est un grand club français, régulièrement dans les premières places (...) Mais vis-à-vis de l’extérieur, le club manque de chaleur. L’OL n’a pas la plus grosse cote de popularité auprès des journalistes (...) Un désamour ? La personnalité d’Aulas est très clivante. Certains ont donc du mal à avoir de l’empathie pour ce club. Les Lyonnais sont entre eux, c’est parfois difficile de s’intégrer avec eux, certaines recrues ont eu du mal. Peut-être qu’à vouloir être trop cocardier, le projet lyonnais a du mal à faire l’unanimité. Après, l’OL est reconnu pour ses équipes, sa formation lyonnaise, et ça joue bien au foot », a avoué, sur la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour.