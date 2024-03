OL ‍: Le départ de Tagliafico s'accélère

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après des débuts compliqués à l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico est revenu à son meilleur niveau. À tel point que deux clubs espagnols sont intéressés pour le recruter prochainement.

Taulier à l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico a rejoint l'OL en 2022, dans la peau d'un joueur fiable et expérimenté. Mais à l'image de Lyon, sa première saison a été contrastée. Néanmoins, pour sa deuxième année chez les Gones, le défenseur argentin a enfin retrouvé son niveau d'antan. Champion du monde avec l'Albiceleste en décembre 2022, au Qatar, le joueur de 31 ans garde une belle cote sur le marché des transferts. Son contrat à l'OL se termine en juin 2025 et s'il occupe actuellement une place de titulaire, un départ n'est pas du tout à exclure lors du prochain mercato estival. D'après les informations du journal Relevo, le Bétis Séville et Villarreal apprécient son profil et aimeraient le recruter. Galatasaray est également dans le coup mais a une longueur de retard sur les deux équipes espagnoles.

La Liga part à la conquête de Tagliafico

52' 𝑵𝑰𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶 👊



Sur un bon centre de Clinton Mata, Nicolas Tagliafico s'arrache pour venir claquer une tête puissante !!! 💥



0-1 #FCLOL pic.twitter.com/dtZyZf2QsY — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2024

Nicolas Tagliafico a surtout connu le championnat argentin, néerlandais et donc français. Mais lors de la saison 2012/2013, alors qu'il évoluait encore à l'Atlético Banfield, son club formateur, il a été prêté une saison au Real Murcie, en deuxième division espagnole. Cette fois-ci, le numéro 3 lyonnais a l'opportunité de découvrir l'élite du football espagnol. Actuellement, le Bétis Seville est septième de la Liga et se bat pour une place en Coupe d'Europe, tandis que Villarreal traverse une période plus compliquée, avec une 11e position. Reste à savoir quelle sera la décision de la direction de l'OL car Tagliafico est tout de même le troisième joueur le plus utilisé par le club rhodanien cette saison. Preuve de son influence, lui qui a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.