OL : Rafael demande à partir, mais c’est impossible !

Dans : OL.

Il y a trop d’arrières droits à l’Olympique Lyonnais. C’était le cas cette saison, et ce sera encore le cas lors du prochain exercice si rien ne bouge.

Léo Dubois a pris la place de titulaire, et Rafael celle de doublure, avec à peine quelques miettes derrière pour Kenny Tete. Très apprécié pour son amour du club et sa rage de vaincre sur le terrain, le Brésilien démontre néanmoins ses limites techniques dans les matchs capitaux, et il ne sera pas retenu à un an de la fin de son contrat. Cela tombe bien, après avoir fait des gros efforts pour prolonger l’été dernier, l’ancien de Manchester United n’est plus dans l’optique de rester à l’OL. Selon Le Progrès, son souhait est de mettre un terme à son aventure en Europe, et de rentrer au Brésil. Ce sentiment qui a grandi pendant le confinement a même provoqué un échange avec Jean-Michel Aulas sur ce sujet.

L’arrière droit compte demander une petite faveur à Lyon, qui ne devra pas se montrer trop gourmand sur l’indemnité de départ en cas de transfert. Rafael connait déjà sa possible future destination : Fluminense. C’est le club de Rio de Janeiro qui l’a révélé et lui a permis de se faire remarquer par Manchester United à seulement 15 ans. Rafael rêve donc d’y retourner, ce qui sera toutefois très compliqué. Non pas en raison du montant de son transfert, mais de la grande difficulté économique des clubs brésiliens à s’aligner sur les salaires donnés en Europe. Et même avec un bel effort de son côté, Rafael devrait, à seulement 30 ans, diviser sévèrement son salaire pour se faire une place dans la grille du Fluminense. Autant dire que ce départ, qui aurait le mérite de libérer l’OL d’un bouchon à ce poste, est loin d’être gagné.