OL : Le cirque d'Aulas avec Genesio, Rothen en a sa claque

Dans : OL, Ligue 1.

Au sein de l'Olympique Lyonnais, la question de la prolongation de contrat de Bruno Genesio est sur toutes les lèvres.

Prolongera, prolongera pas ? La réponse à cette question sera dévoilée au début du mois d'avril. Après la double confrontation face à Rennes, en Ligue 1 (le 29 mars) puis en Coupe de France (le 2 avril), Jean-Michel Aulas rendra son verdict concernant l'avenir de Bruno Genesio. En poste depuis 2015, l'entraîneur des Gones a réalisé de belles choses dans son club de cœur. Malgré tout, les supporters, comme les Bad Gones, réclament le départ du coach de 52 ans en vue de la saison prochaine. Ce que Jérôme Rothen valide, lui qui en a marre d'attendre.

« J’ai hâte de connaître la décision… Toutes les semaines, il y a un retournement de situation, un coup c’est lui qui décide, ensuite il prend avis de son conseil d’administration, puis des supporters, etc. De toute façon, c’est lui seul qui va décider, alors qu’il donne cette décision. Il y a trop de bla-bla, cela se ressent même dans les performances de l’OL. Qu’il arrête de nous en parler, il doit changer sa stratégie de communication. Après, je pense qu'Aulas a raison de consulter les supporters au sujet de l’avenir de Genesio. Ce n’est pas parce que tous les supporters vont lui dire qu’il faut virer l’entraîneur qu’il va faire. Mais c’est important pour lui de le savoir car en effet, il y a des sifflets au stade », lâche, sur RMC, le consultant, pour qui ce feuilleton va nuire à l'OL. En cas de prolongation de Genesio, les supporters feront grise mine. Et en cas de non-prolongation, le groupe lyonnais pourrait se relâcher dangereusement dans la course au podium...