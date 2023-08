OL ‍: Laurent Blanc viré dimanche prochain à 22h30 ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Laurent Blanc n'est pas du genre à se prendre la tête, et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sait que si John Textor ne l'a pas directement menacé avant le match contre Nice, la patience du propriétaire américain a des limites. Et elles sont désormais fixées à ce dimanche 22h30.

Après trois journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc occupe la 17e place du classement. L’heure n’est pas encore à la panique du côté de la capitale des Gaules, mais forcément un premier écart se creuse et surtout le niveau jeu affiché par l’OL est très inquiétant. Après la purge infligée aux supporters dimanche soir à Nice, Lyon s’apprête à recevoir une équipe du PSG dorénavant lancée. Si dans le passé, le club rhodanien a parfois corrigé Paris, il devra le faire cette fois sans Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Dejan Lovren. Un sacré challenge pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers, d’autant qu’à en croire Hugo Guillemet, qui a toujours de bonnes infos en provenance des bureaux de l’OL, l’avenir de Laurent Blanc sur le banc de Lyon est lié au résultat de ce choc face au Paris Saint-Germain.

Le PSG, dernier joker pour Laurent Blanc

🔚 C'est terminé à Nice sur ce score nul et vierge 🔴🔵



Prochain rendez-vous à la maison face au PSG le dimanche 3 septembre à 20h45 🔜



0-0 #OGCNOL pic.twitter.com/EMg1lYlT7q — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2023

Le journaliste de L’Equipe confirme que Bruno Lage est de plus en plus pressenti pour venir prendre les commandes de l’Olympique Lyonnais en décembre prochain une fois que son CDD de six mois avec Botafogo s’achèvera. Mais John Textor ne laissera pas les choses s’aggraver à l’OL si face au PSG, l’équipe de Laurent Blanc déraille une nouvelle fois et ne parvient pas à montrer des choses positives. « D’ici là, Eagle réfléchit à des idées pour un intérimaire, si Blanc ne devait pas redresser l'OL ce week-end. C'est seulement une logique d'anticipation, même si la trêve internationale, qui dure deux semaines, est historiquement propice aux grandes décisions », précise Hugo Guillemet, qui ne voit pas comment Laurent Blanc pourrait survivre à une nouvelle défaite au Groupama Stadium, même si c'est face à une formation parisienne qui est tout de même en train de redevenir un ogre en Ligue 1. Pour rappel, après le match contre le Paris Saint-Germain, l'OL sera en pause pendant deux semaines en raison de la première trêve internationale de la saison. Le rendez-vous suivant sera contre Le Havre, un match contre un promu qui sera un nouveau tournant pour Lyon et l'occasion d'un nouveau départ. Avec un nouvel entraîneur ? La question est posée.