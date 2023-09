OL ‍: Laurent Blanc sera viré à une seule condition

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les jours de Laurent Blanc à la tête de l’OL sont comptés, mais John Textor ne limogera pas l’ex-sélectionneur des Bleus tant qu’il n’a pas trouvé de nouveau coach afin de ne pas ajouter de l’instabilité au club rhodanien.

Avec un point en quatre journées, l’Olympique Lyonnais est dans une situation très délicate sur le plan sportif. En coulisses, c’est encore pire avec une guerre des chefs qui a éclaté au grand jour la semaine passée entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Le mercato a été très pénible avec les ventes des meilleurs jeunes du club, Bradley Barcola au PSG pour 45 millions d’euros et Castello Lukeba au RB Leipzig pour 35 millions d’euros. Dans ce contexte, l’OL a acté en interne le changement de coach à venir. Mais pour l’état-major lyonnais, hors de question de virer Laurent Blanc pour instaurer une situation de staff en intérim en attendant la venue du futur entraîneur.

John Textor veut déjà trouver le successeur de Laurent Blanc avant de virer l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France, c'est ce qu'annonce RMC ce mercredi après-midi. Et selon les informations du site Olympique & Lyonnais, un homme est crucial dans le choix du futur entraîneur. Il s’agit de Matthieu Louis-Jean, officiellement responsable du recrutement et qui s’est plutôt bien débrouillé cet été malgré les énormes contraintes qui pesaient sur le club rhodanien. En coulisses, John Textor loue une grande confiance à l’ancien recruteur de l’Olympique de Marseille, qui est très consulté pour le choix du futur entraîneur.

Matthieu Louis-Jean prend de l'ampleur à l'OL

Plus que cela encore, il lui a été chargé de prospecter pour trouver le coach idéal afin de succéder à Laurent Blanc. Officieusement, « MLJ » occupe en fait le rôle de directeur sportif, un poste que John Textor ne veut pas créer de manière officielle à Lyon tant il aime avoir le contrôle sur son club. Mais en réalité, Matthieu Louis-Jean est bien l’un des dirigeants les plus influents de l’OL. A lui de trouver l’entraîneur idéal après ce début de saison catastrophique. Les noms de Marcelo Gallardo, Will Still et Thiago Motta ont filtré, mais à priori -sauf grosse surprise-, aucun des trois noms évoqués mardi par le journal L’Equipe ne signera à l’OL dans les jours à venir. Fabrice Hawkins précise qu'une short-liste existe, mais que c'est un dossier ultra-confidentiel.