OL ‍: Aulas viré pour « ‍faute lourde ‍», Textor a osé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas sera au cœur des festivités ce samedi lors du match OL-Reims dans un stade comble. L'occasion de partir un peu plus dignement que le traitement réservé par John Textor à l'emblématique ancien président de Lyon.

L'Olympique Lyonnais a mis les petits plats dans les grands pour ce dernier samedi de football dans la capitale des Gaules. Tandis que les filles joueront leur ultime match de la saison, et fêteront le titre de Championnes de France, contre Reims à partir de 17h30 au Groupama Stadium, l'équipe de Laurent Blanc affrontera aussi Reims, mais à partir de 21h. A cette occasion, le club et les supporters ont prévu une grande fête afin de saluer le départ de Jean-Michel Aulas. Une célébration validée par John Textor, lequel ne sera cependant pas présent, l'homme d'affaires étant retenu aux États-Unis pour la remise d'un diplôme à son fils. Et cela tombe bien, car l'accueil aurait peut-être été un peu glacial suite aux révélations de Vincent Duluc sur la manière dont Textor a viré Aulas.

Textor a mis Aulas au placard sans ménagement

Évoquant la façon dont le passage de témoin s'est réalisé, et même si finalement Jean-Michel Aulas a touché un chèque de 10 millions d'euros, le journaliste de L'Equipe affirme que John Textor a d'abord voulu écarter Jean-Michel Aulas pour « faute lourde » et ainsi faire révoquer son mandat. Le 5 mai dernier, un vote a eu lieu au sein du conseil d'administration d'OL Groupe et cette décision a été validée par neuf voix contre huit. Un coup terrible pour celui qui a fait de l'Olympique Lyonnais un club de Ligue 2 devenu quelques décennies plus tard un club qui compte en Europe. Forcément KO et abasourdi par ce qui était clairement une sanction, JMA n'était pas là pour assister à l'incroyable victoire d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers contre Montpellier. Mais il a ensuite effectué dans la nuit une réunion avec John Textor et ses avocats afin de mettre noir sur blanc les détails de ce divorce.

C'est lors de cette réunion qui s'est terminée à l'aube par le fameux communiqué annonçant le départ de Jean-Michel Aulas que ce dernier a finalement obtenu de ne pas être débarqué pour faute lourde et que Textor en revienne aux conditions initiales prévues en cas de départ anticipé, Aulas devant rester 3 ans. En échange, John Textor autorise l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais à suivre ses équipes masculines et féminines, mais en ne se mêlant pas de ce qu'il se passe dans le vestiaire. « Président d'honneur, comme annoncé, est une coquille vide, un accord ponctuel de quelques semaines, avec réserves mutuelles. Sa présence est tolérée jusqu'à la fin de la saison, ou plus exactement jusqu'à la fin de la soirée. Il ne sera pas à Nice, la semaine prochaine, pour le baisser de rideau de la saison », précise Vincent Duluc. Triste fin quand même.