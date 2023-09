OL ‍: Laurent Blanc et le football, c'est fini pour Jérôme Rothen

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Moins d'un an après son arrivée à l'OL, Laurent Blanc a été limogé. Un échec cuisant pour lui, 7 ans après son départ du PSG. Une sanction qui porte un message clair selon Jérôme Rothen : Blanc n'est plus dans le coup.

Après le rejet populaire, le Président a été déchu par John Textor. Laurent Blanc a payé le début de saison catastrophique de l'OL. Quatre matchs, trois défaites et une dernière place l'auront envoyé au chômage. Une énorme déception tant sa venue en octobre dernier avait suscité un immense espoir. Son aura, son projet de jeu et son palmarès aperçus à Bordeaux et au PSG faisaient saliver les supporters lyonnais. Si l'OL aura été l'une des meilleures équipes de la phase retour en 2023, ce fut bien plus mitigé concernant la qualité du jeu collectif. Le passage de Blanc dans le Rhône est un échec incontestable.

Blanc has-been, Rothen veut sa retraite immédiate

Alors que les observateurs tentent d'expliquer pourquoi cela a coincé pour Laurent Blanc à Lyon, Jérôme Rothen a été franc sur RMC. Selon lui, il ne faut plus se fier à l'image positive de Blanc chez les Girondins et chez les Parisiens. Le football, il a changé comme dirait Mbappé et Laurent Blanc est devenu dépassé. Rothen estime que l'ex-entraîneur de l'OL n'a plus les clés pour le métier et devrait tout simplement arrêter les frais dès maintenant.

🇫🇷 Laurent Blanc, accusé de rater sa 2e partie de carrière de coach



🗣️💬 Christophe Dugarry : "C'est vrai que de 2020 à 2023 ça a été compliqué pour lui. L'Olympique Lyonnais, c'est évidemment un échec pour lui." pic.twitter.com/V6Sgd7IVjf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 11, 2023

« C’est peut-être dur à entendre pour lui mais je pense qu’il n’est plus trop fait pour le football aujourd’hui. Quand tu as un rôle d’entraîneur, ça me parait logique de puer le football, transpirer football et de dormir football. Ce qui n’est pas toujours son cas. Je pense que la transmission est compliquée avec la nouvelle génération et ça s’est vu sur cette petite période lyonnaise. Je n’ai pas vu de joueurs en progression, ni d’identité très claire. Il a rétropédalé mais aujourd’hui, c’est malheureusement la suite logique par rapport à tout ce qu’il a apporté à Lyon », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Au vu de la chute de sa cote sur le marché et de ses exigences personnelles, il se pourrait d'ailleurs bien que Blanc attende de nouveau longtemps avant de retrouver un banc.