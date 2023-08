OL ‍: Lacazette préservé contre Crystal Palace

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Gêné aux adducteurs ces derniers jours, Alexandre Lacazette ne fait pas partie du groupe de joueurs retenus pour le match amical de l’OL face à Crystal Palace, samedi à 18h30.

Dejan Lovren (blessure) et Karl Toko-Ekambi (instance de transfert) ne seront pas non plus de ce match amical entre l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace. Pour le reste, l’effectif lyonnais commence à être complet avec le retour des internationaux espoirs français tels que Rayan Cherki, Bradley Barcola, Maxence Caqueret ou encore Castello Lukeba. Dans le secteur défensif, Duje Caleta-Car n’a pas été retenu et ne disputera donc pas ses premières minutes avec son nouveau club.

Le groupe de l’OL contre Crystal Palace (samedi à 18h30) :

Gardiens : Riou, Lopes

Défenseurs : Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lukeba, Mata, M.Sarr, Tagliafico

Milieux : Alvero, Caqueret, El Arouch, Lepenant, Reine-Adelaïde, Tolisso

Attaquants : Barcola, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Sarr