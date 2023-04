OL : Lacazette mis sous pression, l'OM doit payer

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Fort de ses trois succès consécutifs en championnat, l'OL revient proche des places européennes. Afin de confirmer sa bonne forme, Lyon va devoir sortir le grand jeu dimanche soir contre l'OM. Alexandre Lacazette est prêt à inverser la tendance.

Malgré l'élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes, l'espoir d'une qualification européenne renaît à Lyon. Dimanche 23 avril, les Lyonnais accueillent l'OM à l'occasion de la 32e journée de la Ligue 1. Un match décisif aussi bien pour l'OL que pour le club phocéen. Battus 1-0 au match aller, les Gones sont prêts à conserver leur invincibilité à domicile face aux Marseillais qui dure depuis 16 ans. En conférence de presse, le capitaine Alexandre Lacazette a lancé cet olymico qui risque de faire des étincelles. L'homme aux 19 buts en Ligue 1 est conscient que le match sera difficile mais croit fermement en une victoire lyonnaise, grâce au soutien des supporters.

Lacazette a une revanche à prendre avec l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

« Ce sera un match intéressant. Il fait partie des rendez-vous que l’on attend. On a une envie de revanche par rapport au match aller. On veut bien jouer et gagner parce qu’on est sur une belle série et devant nos supporteurs, on souhaite bien faire. J’ai eu beaucoup de remerciements concernant mon retour. Ils m’ont dit de continuer à tout donner, de marquer des buts et beaucoup d’encouragements pour l'affiche de dimanche » a déclaré le deuxième meilleur buteur du championnat qui est l'arme offensive numéro 1 de l'OL depuis son retour dans son club formateur. Les Lyonnais ne sont qu'à 5 points du LOSC, cinquième et rêvent d'une qualification pour une coupe d'Europe, après une saison blanche. Les fans rhodaniens seront très présents dans cette fin de saison haletante pour encourager leur équipe. Le test contre l'OM sera révélateur des chances de Lyon et Lacazette pour leur objectif. Celui de viser l'Europe, mais aussi de conserver cette impressionnante série de 16 ans sans défaite à domicile face à Marseille.