OL ‍: Lacazette cache la misère, il vole à son secours ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de l'OL, Alexandre Lacazette vit un début de saison compliqué. L'attaquant lyonnais n'a marqué qu'un but en championnat et semble perdu sur le terrain, comme à Brest samedi soir. Néanmoins, ce serait trop facile de lui tomber dessus aussi vite.

Les hommes changent, sur le terrain comme sur le banc, mais les résultats de l'OL non. Les Lyonnais ont subi leur quatrième défaite de la saison à Brest samedi. Une défaite 1-0, encore accompagnée d'une prestation indigente sur le plan offensif. Les Gones ont été incapables de mettre en danger Bizot, le portier breton. Avec trois buts inscrits, l'OL possède la pire attaque de Ligue 1. Symbole de ces difficultés, Alexandre Lacazette n'a marqué qu'un but cette saison, loin des 27 de la saison passée. Il y a un an, au même stade de la saison, Lacazette avait déjà marqué quatre fois en Ligue 1.

Lacazette ne peut pas tout faire tout seul à l'OL !

Surtout, le Général comme il est surnommé n'a plus de poids sur le jeu collectif. A Brest, il a semblé encore hors du coup et n'a jamais su peser sur la défense bretonne. Trop imprécis, trop mou, Lacazette est une préoccupation majeure à l'OL. Serait-il devenu un problème ? Non, martèle l'influenceur lyonnais Seriouscharly. Sur Youtube, ce célèbre supporter de l'OL a analysé la défaite lyonnaise à Brest et il a dédouané Lacazette. L'attaquant lyonnais est en retrait par rapport à la saison dernière mais c'est normal : sa saison 2022-2023 était tout simplement exceptionnelle dans cet OL 7e de Ligue 1 en juin dernier.

Lacazette 💬 : « On joue avec la peur. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j’ai pas envie de déraper. Ça se répète, c’est toujours pareil chaque week-end. »



Le capitaine lyonnais a l’air totalement vide au micro de Canal+… 😶 pic.twitter.com/EIL2Fzykyr — Footballogue (@Footballogue) September 23, 2023

« Je me suis fait pourrir sur les réseaux sociaux parce que j’ai osé dire que les 27 buts de Lacazette la saison passée ce n’était pas une stat normale. On m’a dit : « Si, Lacazette c’est normal qu’il mette 27 buts en une saison, c’est à son niveau ». Oui, une saison normale de Lacazette dans une équipe qui TOURNE, c’est 27 buts. 27 buts dans cet OL moribond où il est tout seul, c’est un MIRACLE. Ça aurait été déjà un miracle qu’il marque 15 buts dans l’OL de l’an dernier. Jamais Lacazette remettra 27 buts dans cet OL-là. Faut se rendre compte du miracle que cela a été de voir Lacazette marquer 27 buts dans un OL qui ne sait pas jouer au football. Faut lui ériger une statue. C’est équivalent à 35 buts dans l’OL de 2017. Faut pas trop lui en demander non plus. On aurait du s’inquiéter plus tôt, finir 8e avec un Lacazette à 27 buts...Ouah gros problème quand même. Si Lacazette baisse de régime, il n’y a plus personne derrière », a t-il lâché, préférant insister sur la vente du lieutenant de Lacazette Bradley Barcola. Lacazette ou non, l'OL doit vite trouver un buteur efficace sous peine de rester longtemps dans les profondeurs du classement.