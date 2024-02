OL ‍: Lacazette avait un gros souci, il l'a réglé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison difficile, Alexandre Lacazette a retrouvé son efficacité légendaire quand Pierre Sage est arrivé sur le banc de l'OL. Ce n'est pas un hasard car le coach lyonnais a eu une discussion franche avec son buteur dès son arrivée.

Le Général est redevenu conquérant en Ligue 1. Après un début de saison poussif devant les buts, Alexandre Lacazette a retrouvé son rythme de la saison dernière. Après 13 journées de championnat, l'attaquant de l'OL n'avait inscrit que 3 petits buts. Depuis, il en est à 8 buts en 8 matchs sans compter une réalisation en coupe de France. Lacazette est revenu en forme au moment de la nomination de Pierre Sage à l'OL. Méconnaissable sous Laurent Blanc et Fabio Grosso, il enchaîne les buts avec le coach lyonnais actuel. Ce n'est pas le fruit du hasard comme l'a confié Pierre Sage en conférence de presse.

Sage a parlé d'homme à homme avec Lacazette

En effet, ce mercredi, Pierre Sage a reconnu avoir eu une discussion sérieuse avec Alexandre Lacazette à son arrivée sur le banc. Il a indiqué que cela avait été un échange fort entre les deux hommes sans donner plus de détails sur les leviers qu'il a actionnés auprès de son joueur. Juste après, le numéro 10 lyonnais plantait un triplé contre Toulouse au Groupama Stadium.

🎙️ Le regain de confiance, l'intégration des recrues, la gestion des suspensions…



🗞️ Retrouvez la conférence de presse de Pierre Sage avant #OLOGCN ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2024

« On a éclairci certaines choses par rapport à sa situation, mais c'était une discussion d'hommes avant tout, pas d'entraîneur à entraîné. C'était pour clarifier un point avec lui. C'est un joueur expérimenté, je pense qu'il n'avait pas besoin de cette discussion pour se remettre sur le cheval et galoper. Je pense que le vrai virage pour lui, c'est ce match contre Toulouse où il marque un triplé, et derrière il a enchaîné les buts à quasiment tous les matchs. C'est très bien pour lui, très bien pour nous, et très bien aussi qu'il sache marquer dans des conditions différentes à chaque fois. En général, ça caractérise assez bien le talent », a t-il avoué. Un moment fort puisque l'OL a amélioré ses résultats dans la foulée du regain de forme de son Général.