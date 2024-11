OL ‍: Lacazette à Madrid, tout est bidon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une crise financière très importante et se devra de vendre cet hiver, sous peine de descendre administrativement en Ligue 2 en fin de saison. Alexandre Lacazette pourrait quitter le navire lyonnais afin d'aider son club formateur.

A Lyon, la situation est floue, très floue... Difficile en effet de savoir quel effectif Pierre Sage aura à disposition au sortir du prochain marché des transferts hivernal. L'OL devra absolument vendre afin d'alléger ses finances et avoir une chance de se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison. Rayan Cherki, Malick Fofana, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah, Gift Orban ou encore Alexandre Lacazette sont des candidats au départ. Ce dernier a notamment été annoncé ces dernières heures au... Real Madrid !

Lacazette au Real Madrid, une simple rumeur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

En effet, Fichajes annonçait que le club merengue était prêt à aider l'OL en recrutant l'ancien joueur d'Arsenal et ainsi renforcer son attaque. Une information démentie par Defensa Central, qui affirme que Lacazette ne fait pas du tout partie des plans du Real Madrid, qui a pleine confiance en Kylian Mbappé et Endrick pour évoluer au poste de numéro 9. Le média rajoute d'ailleurs que si le Real Madrid passait à l'action cet hiver, ce serait avant tout pour recruter en défense centrale. A 33 ans, Lacazette ne prendra donc pas la direction de la capitale espagnole pour évoluer chez les Merengue. Toutefois, un départ n'est pas à exclure. L'Arabie saoudite adore son profil et l'a déjà contacté dans le passé. Cette saison avec l'OL, Alexandre Lacazette a planté 5 buts et délivré 1 passe décisive en 14 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il glane 6 millions d'euros par an à Lyon, ce qui pèse forcément dans les comptes au moment où les Gones doivent rassurer la DNCG sur leur santé financière.