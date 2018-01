OL : La sortie ironique de Genesio sur l'affaire Mariano

Dans : OL, Ligue 1.

Forfait pour le déplacement en Coupe de France à Nancy en raison d'une petite intervention chirurgicale, Mariano Diaz devra répondre aux questions des membres de la Commission de discipline de la LFP suite au penalty sifflé contre le TFC lors du dernier match de l'année 2017 entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. Une convocation de l'attaquant de l'OL qui a fait du bruit, Jean-Michel Aulas étant clairement scandalisé par cette histoire, d'autant plus que Jacques-Henri Eyraud avait rebondi sur cette polémique pour s'attaquer à l'OL.

Bruno Genesio est du même avis que son boss et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de se lancer dans une charge en règle. « En regardant les images, et si la commission est objective, elle ne prendra pas de sanction, souligne le coach de l’OL. Au début, Mariano est touché par Lafont. Après, le geste est peut-être amplifié, mais il y a contact, et dans ces cas-là, avec la vitesse, il est difficile de ne pas chuter. Ça ne mérite pas de sanction. Et puis, si on doit convoquer des joueurs susceptibles de simuler, il va falloir que la commission recrute du personnel et réserve une chambre d’hôtel pour tous les joueurs concernés », a ironisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, agacé de cette décision des instances du football français.