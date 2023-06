OL ‍: La campagne d'abonnement débute par une faute

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas manqué de souligner que la campagne d'affichage mise en place pour la vente des abonnements comportait une belle faute d'orthographe. Pas de quoi s'énerver.

Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Si le service marketing de l'OL voulait faire parler de la campagne d'abonnement 2023-2024, c'est réussi. Un internaute, supporter de Lyon, a relayé une photo d'une affiche placée dans la capitale de Gaules et sur cette affiche le mot « près » a été remplacé par « prêt » avec le message suivant : « Tellement prêt du terrain qu’on se sent comme un adjoint. » De quoi faire sourire Vincent Heidelberg, fan de l'Olympique Lyonnais et vidéaste sur l'histoire aérospatiale : « Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle ». A lire les réactions, si certains ont pris cela avec humour, d'autres se sont bigrement énervés.