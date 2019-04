OL : La C1 ne suffit pas, Lyon s’est trouvé une autre motivation

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Habitué aux fins de saison en boulet de canon, l’Olympique Lyonnais cale en plein sprint final cette année.

A cause de leurs trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, série en cours, les Gones ont laissé filer la Coupe de France. Et probablement la deuxième place de Ligue 1 du LOSC désormais à huit points. Dans ces conditions, mieux vaut regarder derrière pour les coéquipiers de Martin Terrier, qui appelle les siens à se remobiliser pour les six dernières journées de championnat.

« Il faut savoir faire le dos rond, a confié l’attaquant lyonnais sur OLTV. C’est une passe difficile qui arrive au mauvais moment car c’est le sprint final. Tout est lié au mental. On a des qualités techniques et tactiques. Il faut avoir la capacité de faire les efforts tous ensemble. On ne le fait pas assez en ce moment. Il faut être plus concentré après avoir ouvert le score. » Une réaction indispensable si l’OL tient à laisser son rival stéphanois derrière au classement.

Lille OK, mais pas l’ASSE !

« On continue de regarder la deuxième place. Il faut être ambitieux tout en assurant nos arrières, a conseillé l’ancien Strasbourgeois. Lille tient le rythme. C’est mon club formateur donc je suis très content pour eux. Ils ont des joueurs offensifs qui font très mal. On ne veut pas voir Saint-Etienne devant nous. C’est une manière supplémentaire de nous motiver. Il ne faut regarder que nous. On fera les comptes ensuite. » Au-delà de la suprématie régionale, terminer en dehors du podium serait un gros échec pour le club rhodanien.