OL ‍: L'incroyable interview de Santiago Cucci fait du bruit à Lyon

Dans un long entretien à la chaîne de télévision de l'Olympique Lyonnais, Santiago Cucci a évoqué la situation du club. Pour le président de l'OL, il ne faut pas paniquer malgré le classement de Ligue 1.

L’équipe de Fabio Grosso occupe l’avant-dernier place de Ligue 1, Clermont pouvant éventuellement repasser devant si le club obtient le gain de la victoire suite aux incidents à Montpellier. Alors, l’heure est venue pour Santiago Cucci de sortir de son mutisme, le président exécutif de l’Olympique Lyonnais ayant bien compris que la pression commençant à monter autour du club rhodanien. Se faisant interroger par le média de l’OL, ce qui évite probablement quelques questions qui fâchent, le responsable de Lyon a tenu à démentir certaines rumeurs qui circulent sur l’état financier du club de John Textor, et il se veut extrêmement confiant concernant l’avenir sportif de son club en Ligue 1. Au point même de ne pas faire du prochain match au Groupama Stadium contre Clermont, une première balle de match pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Répétant sa confiance totale en Fabio Grosso pour sortir l’Olympique Lyonnais de la crise sportive actuelle, Santiago Cucci a également une leçon d’économie digne d’un Jean-Michel Aulas des grandes années.

Le président de l'OL a une confiance absolue

Pendant plus de 14 minutes, Santiago Cucci a fait le tour de l’actualité lyonnaise. « Autour du club, il y a beaucoup d’informations négatives qui sont fausses. Je m’adresse aux vrais fans pour leur dire que la situation du club est plutôt solide (…) J’ai lu que John Textor cherchait 300 millions d’euros, c’est faux. On a juste une dette de 300 millions que l’on veut réaménager. Je ne veux pas qu’on pense qu’on n’a pas d’argent, que le club va s’écrouler. Le projet est très solide, d’autant plus qu’on a eu une notation d’une agence indépendante, le leader mondial, qui nous a noté BBB+, qui est une très bonne note compte tenu de la taille de l’entreprise (…) Notre projet est solide, il va aller à son terme et forcément cela va emmener le club vers l’avant (…) La place d’avant dernier ? On a confiance en Fabio, il a un projet, il a identifié les raisons de la situation et il travaille pour faire avancer l’équipe dans la bonne direction. Je le soutiens et il a carte blanche. Il y a des progrès indéniables entre le match à Brest et celui contre Lorient (…) On a créé l’histoire du Gang des Lyonnais avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, c’est choquant, comme je suis choqué qu’on dise qu’il n’ait pas d’argent. On peut discuter des résultats sportifs, mais discuter de l’intégrité des joueurs, ça me scandalise. L’OL ne joue pas le maintien, l’OL va repartir, on ne va pas regarder en bas (…) On est humble, on travaille dur, on va se battre et on va y arriver, car on a les bonnes personnes aux commandes (…) Je suis là lors de chaque déplacement afin de montrer sa présence, même si cela ne veut pas dire que je dois parler à chaque fois. Je ne comprends pas et je n’adhère pas ce besoin d’être médiatique, je n’ai rien à cacher, mais ma priorité c’est de travailler. Il n’y a aucune remise en cause fondamentale de notre organisation. On a les meilleurs supporters de France, car ils sont là malgré la situation. Je leur en suis reconnaissant (…) Le match contre Clermont ? Il n’est pas vital pour moi, c’est une épreuve comme les autres, même si ça serait mieux de gagner », a notamment expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, qui a par ailleurs confirmé que la vente de l’Arena était envisagée et pourrait rapporter 140 millions dans les caisses de l’OL.

A en lire les réactions sur les réseaux sociaux, Santiago Cucci n'a pas convaincu tout le monde, loin de là même. « Il y a du Jacques-Henri Eyraud en lui ! Courage aux Lyonnais », « Franchement ça ne me rassure pas. Après tous les retours qu'on a sur le manque de motivation des joueurs, leurs performances, les râleurs qui se plaignent déjà des entraînements de Grosso et l'entrée en matière de Textor digne d'un amateur. On ne peut que croiser les doigts », « ah ca pour être solide c'est du solide. Dernier du championnat, pas le droit de recruter, les pépites qui s'en vont, et tout ce qu'on ne voit pas. C'est sûr que la claque qu'on se prend quand on aime ce club, c'est du solide ! », X (anciennement Twitter) s'est déchaîné après cette interview, preuve que le discours optimiste passe mal quand même.