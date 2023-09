OL ‍: L'humiliation publique est terminée, un joueur soulagé

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Malgré le match nul (0-0) concédé par l'Olympique Lyonnais face au Havre, les supporters ont poussé durant toute la rencontre pour aider leur équipe qui traverse une très grosse crise. Les joueurs ont entendu le soutien des fans et sont prêts à réagir.

Dépossédé de son titre de lanterne rouge de Ligue 1 par le RC Lens, Lyon est toutefois seizième avec seulement deux petits points inscrits en championnat, après 5 journées disputées. Un bilan bien maigre, après deux saisons consécutives sans coupe d'Europe. En dépit de l'arrivée de Fabio Grosse sur le banc de l'OL, la dynamique n'a pas été réellement inversée et Le Havre est parvenu à faire match nul au Groupama Stadium. Pourtant, les supporters rhodaniens ont poussé dernière leur équipe pendant 90 minutes. Après la leçon de morale suite à la défaite contre le PSG, les Gones sont prêts à inverser la tendance et à redorer le blason du club.

Il a compris les supporters et annonce du changement

« Je les ai compris après le match contre le PSG. Ce dimanche soir, ils ont vu qu’on avait tout donné, ils étaient déçus, ce qui est normal, mais ils ont été plus cléments, ils nous ont dit qu’ils ne nous lâcheraient pas et c’est positif pour nous. À nous de faire le travail maintenant » a assuré Clinton Mata en interview d'après-match. L'arrière droit qui est arrivé à l'OL cet été ne pensait probablement pas vivre une situation autant critique, lui qui a remporté trois fois le championnat de Belgique avec le FC Bruges. Le joueur de 30 ans a été très clair, les Lyonnais ont compris la frustration des supporters et vont désormais tout faire afin de grimper dans le classement, avec l'objectif d'une qualification européenne. Les espoirs sont sur les épaules du nouvel entraîneur Fabio Grosso. Le prochain match contre Brest sera décisif pour renouer avec les supporters.