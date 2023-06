Kondogbia plutôt que Barcola, l'OL sort la carte vieux

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le mercato lyonnais s'organise progressivement. L'OL va devoir attirer quelques joueurs d'expérience pour encadrer ses jeunes, ce qui est confirmé par les premières rumeurs. Toutefois, les pépites lyonnaises sont-elles à l'abri d'un départ ? Rien n'est moins sûr.

Comment l'OL va t-il gérer son mercato estival ? Sans coupe d'Europe à jouer et avec un budget transfert totalement inconnu, les Lyonnais devront être inventifs. La saison écoulée a posé de belles fondations, celles d'un onze intéressant sur le papier mais pas suffisamment complet. Les satisfactions ont été les Lacazette, Cherki, Barcola, Lopes ou encore Kumbedi. Mais, si Laurent Blanc n'a pas à se plaindre de ses jeunes talents, il aimerait amener des joueurs expérimentés pour les épauler. Une mission réalisée avec un minimum de réussite par Dejan Lovren. Ne reste qu'à trouver l'équivalent du Croate en milieu de terrain notamment.

Cherki, Lukeba et même Barcola menacés de départ !

Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins vient apporter des précisions concernant les pistes mercato de l'OL. Il confirme bien le besoin d'expérience des Lyonnais avec deux cibles trentenaires : Geoffrey Kondogbia (30 ans) au milieu de terrain et Clinton Mata (30 ans) en arrière droit. Le premier cité est actuellement à l'Atletico Madrid et plait beaucoup à Blanc selon Hawkins. Il viendrait combler un vide dans l'entrejeu. Le second, actuellement à Bruges, est convoité depuis plusieurs semaines et doit apporter de la concurrence à Sael Kumbedi.

OL 🔴🔵



🔹Geoffrey Kondogbia est apprécié. Profil du milieu d’expérience que souhaite attirer Laurent Blanc.



🔹Intérêt aussi pour Clinton Mata pour apporter de la concurrence au poste d’arrière droit



🔹En cas de belles offres Barcola, Cherki ou Lukeba ne seront pas retenus pic.twitter.com/dOGOyzatC2 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 17, 2023

Pistes intelligentes pour gonfler l'effectif à moindre frais ou volonté de récupérer de l'argent au mercato ? Le doute envahit les supporters de l'OL à la lecture de la fin du tweet de Fabrice Hawkins. « En cas de belles offres Barcola, Cherki ou Lukeba ne seront pas retenus », écrit-il. Si cela était plus attendu pour Castello Lukeba voire Rayan Cherki, c'est une vraie surprise pour Bradley Barcola qui vient seulement de s'imposer à l'OL. Une seule saison et puis s'en va ? Si tel est le cas, cela ne va pas rassurer les supporters lyonnais sur la capacité de leur club à investir cet été. Amener des joueurs d'expérience mais perdre ses plus gros talents, le calcul de l'OL paraît bien hasardeux pour espérer jouer les premiers rôles la saison prochaine.