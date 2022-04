OL : L'Europe ou l'infirmerie, énorme inquiétude à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match nul ramené de Strasbourg (1-1) a coûté très cher à l'Olympique Lyonnais dont l'infirmerie s'est subitement remplie. L'Europe ne tient plus qu'à un fil.

Le but égalisateur de Karl Toko Ekambi dans les ultimes minutes à Strasbourg a redonné un petit peu le sourire aux supporters de l’OL, même si le point pris en Alsace ne permet pas à l’équipe de Jean-Michel Aulas de décoller de la dixième place de Ligue 1 à six points de leur adversaire du week-end. Une qualification européenne via le Championnat est de plus en plus dure à envisager, et l’Europa League représente le dernier sérieux espoir pour l’équipe de Peter Bosz, ce qui est forcément un vrai challenge. Car pour le match retour face à West Ham, jeudi prochain au Groupama Stadium, l’entraîneur néerlandais sait déjà qu’il devra probablement se passer de quelques-uns de ses cadres. Au retour de la Meinau, la délégation lyonnaise comptait en effet plusieurs blessés, et non des moindres, et le staff médical va devoir faire des miracles afin de permettre à Peter Bosz d’aligner un onze capable de renverser le club anglais. L’état des lieux, ce lundi, fait trembler.

L'Olympique Lyonnais inquiet avant le match retour contre West Ham

30' Blessé, Antho Lopes Laisse sa place à Julian Pollersbeck.#RCSAOL 1-0 pic.twitter.com/DUDN7eInMY — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2022

Premier sur la liste des blessés qui inquiètent, Anthony Lopes. Le gardien de but de l’OL a été contraint d’abandonner ses coéquipiers suite à une grosse béquille, et quand on connaît la motivation du portier lyonnais il est clair que la blessure devait être sérieuse pour qu’il jette l’éponge. Deux autres joueurs font craindre le pire au staff de Lyon, il s’agit de Tanguy Ndombele, qui est touché à la cuisse gauche, l’hypothèse d’un claquage étant dans l’air, et d’Houssem Aouar, qui s’est plaint lui derrière le genou, ce qui là encore n’est jamais bon. Outre ces trois joueurs blessés, Le Progrès affirme que plusieurs joueurs sont revenus amochés de Strasbourg : Henrique, Lucas Paqueta, Leo Dubois, Romain Faivre et même Tetê. De plus, forfait de dernière minute contre les Alsaciens, Thiago Mendes pourrait lui aussi être absent face à West Ham. Peter Bosz va attendre avec impatience le verdict des examens médicaux prévus ce lundi pour plusieurs joueurs, l'avenir européen de l'OL étant en jeu.