OL : Laurent Blanc prêt à stopper l'expérience

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est imposé en Coupe de France, mais avant un déplacement jamais facile le week-end prochain en Corse des questions se posent sur la gestion du collectif.

« On a un groupe de 20 ou 23, mais dans notre situation un petit peu d'urgence, certains doivent prendre plus de responsabilités que d'autres. En particulier ceux qui ont vécu ce genre de choses ailleurs. Ce qui ne m'a pas empêché de rencontrer tous mes joueurs, même les jeunes, en entretien. » En octobre dernier, alors qu’il venait à peine de prendre les commandes de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc avait été très clair, il comptait sur les joueurs d’expérience pour relancer l’OL. Trois mois plus tard, et sans être désagréable avec l’entraîneur lyonnais, cela n’a pas payé sur le plan comptable, le club de John Textor ayant quasiment abandonné toutes ses chances de disputer la prochaine Ligue des champions en pointant à 17 points de l’OM, troisième de Ligue 1. Alors, même si Lyon a fait signer un nouveau joueur d’expérience en la personne de Dejan Lovren lors de ce mercato d’hiver, l’heure est peut-être venue de jeter les jeunes dans le grand bain.

L'OL a des jeunes et doit les faire jouer

Jean-Michel Aulas a beau mettre en avant l’ADN lyonnaise, cela ne s’est pas réellement concrétisé, même si l’Olympique Lyonnais a de sacrées pépites dans son effectif. Cependant, ce lundi, Le Progrès affirme que Laurent Blanc a une vraie réflexion sur ce sujet et pourrait vite donner du temps de jeu à ceux qui le méritent. Et cela pas uniquement en fonction de leur expérience. « À Lyon, un entraîneur doit composer avec l’impulsion d’un centre de formation réputé, qui chaque année depuis des décennies, voit des talents frapper à la porte (...) En plus de trois mois, l’entraîneur s’est familiarisé avec un effectif imposant et hétéroclite. S’il a d’abord mis en avant les plus expérimentés, les résultats et les états d’âme de certains l’ont incité à propulser doucement, mais sûrement ses meilleurs jeunes », explique le quotidien régional, qui voit bien que l’entraîneur de l’OL a désormais fait un état des lieux qui va lui permettre de stopper l'état d'urgence décrété à son arrivée et qui n'avait pour but que de tenter de relancer Lyon. Cela n'ayant pas fonctionné, Laurent Blanc va pouvoir évoluer.