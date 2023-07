OL ‍: L'erreur de débutant signée John Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation est tendue à l’OL, où John Textor ne digère pas la décision de la DNCG de maintenir les sanctions prises contre l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais a fait appel de la décision prise il y a deux semaines par la DNCG, qui a encadré la masse salariale et les indemnités de transfert du club rhodanien lors de ce mercato estival. Un appel pour rien puisque la décision du gendarme financier du football français a été confirmée par la commission d’appel. Lyon est donc sous tutelle lors de ce mercato estival, une grande première depuis plus de 30 ans.

Dans la presse, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de rappeler qu’il n’avait jamais connu une telle situation lorsqu’il était aux manettes de l’OL et certains observateurs commencent à se demander si en coulisses, « JMA » n’est pas en train de savonner la planche de John Textor, lequel a purement et simplement viré Jean-Michel Aulas au bout de quelques mois après le rachat définitif du club. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Giovanni Castaldi est revenu sur la situation très complexe de l’OL.

Pour le consultant, il n’est pas forcément question de douter de la solidité financière de John Textor, lequel n’a pas été inquiété par les instances en Belgique et au Brésil, où il possède les clubs de Molenbeek et de Botafogo. En revanche, le journaliste de l’Equipe du Soir estime que John Textor a commis une grave erreur en se séparant aussi vite de Jean-Michel Aulas, lequel aurait été d’une aide précieuse pour monter un dossier infaillible face à la DNCG.

Textor a-t-il été trop vite pour virer Aulas ?

« La DNCG est effectivement très stricte en France par rapport à la Belgique ou le Brésil, où John Textor a d’autres clubs. Mais il savait très bien où il arrivait, il sait ce qu’il fait. Il n’avait qu’à pas virer Jean-Michel Aulas aussi précipitamment car pour le coup lui, il connait ça par cœur et il l’a fait pendant des années. John Textor a certainement pensé que ça allait passer car il y avait l’argent mais en France, c’est très compliqué car il y a beaucoup de garanties à apporter. Ce qui est très problématique c’est que comme toujours, c’est le club qui est pénalisé. Le mercato ne va pas être le même, tout va être bousculé et l’OL va peut-être devoir vendre des joueurs que les dirigeants ne voulaient pas vendre » a analysé le journaliste, pour qui John Textor s’est sans doute précipité en se débarrassant aussi vite de l’encombrant Jean-Michel Aulas. Aujourd’hui, la situation de l’OL est très délicate et les Gones ne seront clairement pas en mesure d’effectuer le mercato estival qu’ils espéraient en raison des contraintes liées à la décision de la DNCG.