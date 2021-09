OL : L'effet Peter Bosz à Lyon, c'est concret !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Peter Bosz disputera son premier derby sur le banc de l'Olympique Lyonnais dimanche à Geoffroy-Guichard. Pour l'entraîneur néerlandais, ce match face à Saint-Etienne sera l'occasion de confirmer tout le bien qu'on pense de lui à Lyon.

C’est une évidence, il y a clairement une Boszmania du côté de l’Olympique Lyonnais, le technicien batave qui a succédé à Rudi Garcia n’ayant pas eu de mal à être plus populaire que ce dernier. Pour l’instant, sur le plan sportif, l’OL a alterné le bon et le moins, mais l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur dimanche prochain lors du court mais très important déplacement de Lyon à Geoffroy-Guichard pour y défier les Verts de Claude Puel. Il n’empêche, le jeu pratiqué par Anthony Lopes et ses coéquipiers lyonnais montre un vrai changement et une réelle volonté de se tourner vers l’offensive, et les supporters de l’OL se régalent. Ancien attaquant du club de Jean-Michel Aulas, et désormais consultant de Canal+, Sidney Govou refuse de s’enflammer pour Peter Bosz, mais il admet que la mayonnaise est en train de prendre du côté du Groupama Stadium.

Si Lyon gagne à Saint-Etienne, Peter Bosz aura sa carte

A quelques jours du plus bouillant derby du championnat de Ligue 1, Sidney Govou dresse un premier bilan très positif pour Peter Bosz. « Si la greffe Peter Bosz a pris ? Il n’y a que le temps qui le dira. Mais on a l’impression que cela commence à être intégré. Sur le banc et dans sa communication, Peter Bosz amène beaucoup de sérénité aux joueurs. Sur le terrain, il y a des choses à perfectionner mais il y a beaucoup de cohérence sur les trois derniers matches. On a vu les mêmes choses et c’est bon signe », a fait remarquer, dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Cependant, tout cela devra être confirmé dans le Chaudron car s'il y a bien un match qui peut faire basculer la saison de l'OL, et de l'ASSE, c'est bien ce derby. Et Peter Bosz ou pas, tout autre résultat qu'une victoire ne pas pas bien vécu du côté de Lyon.