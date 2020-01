OL : L’autre piste en Espagne révélée, elle tombe aussi à l’eau

Dans : OL.

Après l’échec pour Karl Toko Ekambi, l’Olympique Lyonnais s’est intéressé à son coéquipier de Villarreal Samuel Chukwueze. Mais là encore, cette piste ne devrait rien donner.

A travers ses récentes déclarations, Jean-Michel Aulas a fait quelques révélations sur le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais. On a effectivement eu la confirmation que le club rhodanien espérait plusieurs arrivées, notamment celle d’un attaquant pour compenser les longues absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde. Le président des Gones a ainsi évoqué la piste menant à Karl Toko Ekambi mais les informations récoltées auprès de Villarreal « ne sont pas des bonnes nouvelles » selon le patron, qui a ajouté que ses dirigeants « Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne mais pour une autre opération. »

Selon les informations de Foot Mercato, ce deuxième dossier concerne également Villarreal et son autre attaquant Samuel Chukwueze (20 ans). Mais une fois de plus, l’Olympique Lyonnais risque de se heurter à un mur puisque l’international nigérian, dont la clause libératoire a été fixée à 63 M€, ne serait pas disponible à moins de 40 M€. Il faut dire que le jeune ailier possède déjà une sacrée cote en Europe, lui qui intéresserait le champion d’Europe Liverpool. Autant dire que le pensionnaire de Ligue 1 ne pourra pas s’aligner sur ces exigences, et encore moins surenchérir si les Reds se décident à passer à l’action.