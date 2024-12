OL ‍: L'Atalanta Bergame contacte Lyon pour Cherki ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki attire les convoitises en Europe. Le PSG est intéressé, mais le club de la capitale n’est pas seul car l’Atalanta Bergame adore aussi le milieu offensif de 21 ans.

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs disputés, Rayan Cherki est indiscutablement l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais actuellement. L’immense défi du club rhodanien lors du mercato hivernal sera de réussir à le conserver, malgré la pression de la DNCG et la nécessité de vendre suffisamment d’ici au 30 juin prochain pour éviter une relégation administrative. John Textor le sait, Rayan Cherki est avec Malick Fofana le joueur le mieux valorisé de son effectif. Les courtisans sont nombreux pour le milieu offensif français de 21 ans.

Le PSG est toujours à l’affût mais selon le journaliste Alferdo Pedulla, un nouveau club est sur le point de passer à l’offensive pour s’offrir Rayan Cherki, il s’agit de l’Atalanta Bergame. Vainqueur de l’Europa League la saison dernière, l’équipe de Gian Piero Gasperini réalise un début de saison incroyable avec une première place en Série A tandis que le parcours est très honnête en Ligue des Champions avec pour l’instant une 13e position. L’entraîneur italien de l’Atalanta est convaincu que Rayan Cherki pourrait totalement entrer dans son dispositif tactique à tel point que le club de Bergame a déjà entrepris des premières démarches afin de prendre la température auprès de l’OL et du joueur ainsi que de son entourage.

L'Atalanta Bergame est à fond sur Rayan Cherki

Pour les dirigeants de l’Atalanta Bergame, l’objectif est de se faire une idée rapide du prix de Rayan Cherki et de son ouverture ou non à l’idée de rejoindre l’actuel leader de la Série A. Notre confrère italien précise, il est important de le signaler, qu’il n’y a pour l’instant aucune offre de l’Atalanta sur la table pour Rayan Cherki et que l’on ignore encore si Gian Piero Gasperini souhaite le recruter au mois de janvier ou plutôt l’été prochain. Mais l’intérêt de la « Dea » ne fait aucun doute pour l’international espoirs français, dont les performances ne cessent de faire chavirer les recruteurs des plus grands clubs européens au fil des semaines.