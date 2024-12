OL ‍: Rayan Cherki sur le départ, la Premier League s'affole

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Auteur d’une première moitié de saison convaincante avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki aurait tapé dans l’œil d’un certain nombre de cadors de Premier League. Dans l’urgence financière, son club va devoir y réfléchir.

Enfant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a vécu un début de saison 2024-2025 bien particulier. Mis à l’écart par sa direction lors de la préparation estivale car il ne trouvait aucun accord pour quitter le club, Rayan Cherki a finalement retrouvé le groupe professionnel après sa prolongation. Depuis, il enchaine les prestations de haut niveau. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs (TCC) cette saison, il a vu sa valeur marchande grimper en flèche. Il est aujourd’hui évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, soit 10 millions d’euros de plus qu’en début de saison. Un état de fait qui lui permet d’attiser les convoitises des clubs de Premier League.

La Premier League rêve de Rayan Cherki

OL : Cherki pulvérise Greenwood et Hakimi sans forcer https://t.co/x3cvaF748J — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

Cette saison, l’Olympique Lyonnais a la chance de pouvoir compter sur un Rayan Cherki régulier au plus haut niveau. La direction lyonnaise est parvenue à le prolonger jusqu’en juin 2027 pour avoir un peu plus de contrôle sur son avenir. Toutefois, cela pourrait bien ne pas suffire. La Premier League, qui est au courant de l’urgence financière dans laquelle se trouve le club rhodanien, ne compte pas se faire berner par John Textor lors de négociations futures. Plusieurs cadors anglais ont fait de Rayan Cherki une priorité.

Liverpool et Arsenal sont les deux formations d’outre-Manche qui arrivent en tête de liste, mais d’autres clubs ont aussi coché le nom de Rayan Cherki. Parmi eux, Tottenham, Newcastle et Chelsea. Après la victoire de l’OL face à l'Eintracht Francfort, le Lyonnais déclarait qu’il préférait attendre la fin de la saison avant de se prononcer sur son avenir. « Nous verrons à la fin de la saison si je suis toujours là ou non », affirmait Cherki. De quoi alimenter de nouvelles rumeurs qui risquent de s'intensifier, la saison avançant.