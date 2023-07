OL ‍: L'Arabie Saoudite insiste lourdement pour Lacazette

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor s'est plaint cette semaine de l'attitude des clubs saoudiens concernant un de ses joueurs. Le patron de Lyon n'avait pas cité Alexandre Lacazette. Cependant, rapidement, on a appris que c'est bien le buteur de l'OL qui était dans le collimateur des nouveaux riches du foot mondial. Et, ce n'est pas fini.

Avec ses 27 buts marqués cette saison en Ligue 1, soit seulement deux de moins que Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette s'est rappelé au bon souvenir de toute l'Europe. Revenu à l'Olympique Lyonnais après quelques saisons à Arsenal, le Général a retrouvé toute sa splendeur. Et, forcément, dans le contexte actuel, il était évident que l'Arabie Saoudite, avide d'attaquants prestigieux, allait venir aux renseignements.

Ces derniers jours, on a appris qu'un club du nouvel eldorado des footballeurs avait pris des renseignements concernant la possibilité de recruter Alexandre Lacazette, Cependant, ce dernier n'avait pas donné suite, alors qu'il est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là et le mercato estival pourrait être très long du côté du club rhodanien où John Textor a déjà fait savoir qu'il était mis sous pression, comme d'autres, par l'Arabie Saoudite.

Lacazette attire les clubs d'Arabie Saoudite

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Comme annoncé par son président John Textor, Alexandre Lacazette est approché par des clubs saoudien.



▫️L’intérêt le plus vif demeure celui d’Al-Shabab FC.



▫️Lacazette a décliné la première offre, mais le club saoudien entend bien en proposer d’autres pour… pic.twitter.com/yvxO0wtrbB — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 1, 2023

Sports Zone, le média qui avait révélé l'intérêt des Saoudiens pour l'attaquant français de 32 ans, annonce que malgré ce refus initial, une nouvelle proposition sera faite à Alexandre Lacazette. « L’intérêt le plus vif demeure celui d’Al-Shabab FC. Lacazette a décliné la première offre, mais le club saoudien entend bien en proposer d’autres pour attirer le buteur français », précise notre confrère, qui n'en dit pas plus sur le montant financier qui pourrait être mis dans la balance. Mais sur ce que l'on sait des opérations déjà réalisées lors de ce mercato 2023 par les clubs d'Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette pourrait recevoir le meilleur salaire de toute sa carrière s'il finissait par accepter de quitter l'Olympique Lyonnais. Reste que John Textor a aussi son mot à dire, cependant le patron américain de l'OL pourrait avoir du mal à dire non à son buteur si ce dernier se retrouvait face à une offre colossale. Mais nous n'en sommes pas là, heureusement pour l'OL.