OL ‍: Juninho patron en télé-travail, Textor hésite

Par Adrien Barbet

En pleine crise, l'Olympique Lyonnais doit absolument se relancer pour éviter une relégation qui aurait des conséquences dramatiques. John Textor est prêt à tout pour éviter ce scénario catastrophique et notamment faire appel à Juninho.

Joueur légendaire de Lyon pendant le début des années 2000, Juninho a connu un passage beaucoup plus mitigé en tant que dirigeant. Directeur sportif entre 2019 et 2021, l'ancien milieu de terrain offensif avait eu beaucoup de mal à collaborer avec Vincent Ponsot, directeur du football à cette époque, et même avec son président Jean-Michel Aulas. Toutefois, John Textor est bien décidé à enterrer le passé et souhaite utiliser l'aura et l'expérience du Brésilien pour participer à la reconstruction de l'OL. Selon les informations de But, un retour dans son ancien club n'est pas impossible pour Juninho. La légende de Vasco de Gama souhaite avoir les pleins pouvoirs sportifs, contrairement à son premier passage et deuxièmement, il veut pouvoir travailler depuis le Brésil.

Juninho exige du changement pour revenir à l'OL

D'après les informations de But, Juninho poserait deux conditions pour revenir à l'OL :



. Avoir les pleins pouvoirs sportifs

. Travailler depuis le Brésil 🇧🇷



But affirme que pour le moment, seule la première condition est acceptée. John Textor refuserait cependant la possibilité que Juninho exerce ses fonctions depuis le Brésil. Une réunion entre les deux hommes risque d'arriver très prochainement. Après Tony Parker, le propriétaire américain des Gones s'entoure d'un autre spécialiste du sport, cette fois du football, et de Lyon. Le club rhodanien s'est difficilement offert sa première victoire de la saison lors de la dernière journée de la Ligue 1, face au Stade Rennais. L'OL affrontera successivement Lille, Lens puis Marseille, dans un enchaînement de matchs qui pourrait avoir son importance à la fin de la saison. L'arrivée de Juninho pourrait également permettre à Lyon de se renforcer durant le mercato hivernal, pour boucler une deuxième partie de saison beaucoup plus aboutie. Reste désormais à convaincre le maître des coups francs, pour qu'il sorte un énième coup d'éclat dont lui seul a le secret.