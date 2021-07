OL : Juninho fonce sur un défenseur de D2 brésilienne

Dans : OL.

Toujours aussi tourné vers le football brésilien, Juninho a des vues sur David Duarte.

Une nouvelle piste du championnat sud-américain pour le directeur sportif, qui s’est pour le moment voulu très prudent avec deux recrues libres, Henrique et Da Silva. Mais ce vendredi, le média local UOL annonce que le défenseur central et capitaine de Goias pourrait traverser l’Atlantique à 26 ans. Il faut dire que Duarte arrive en fin de contrat dans quelques mois, ce qui rend sa situation intéressante pour l’OL. Le défenseur brésilien est en tout cas partant pour tenter une nouvelle aventure, lui qui a toujours joué dans son club actuel. Ces derniers temps, David Duarte a fait l’objet de nombreuses rumeurs de transferts, l’envoyant notamment à Fluminense, qui proposait toutefois un échange pour récupérer le défenseur central. Pas de quoi convaincre les dirigeants de Goias.

Lyon serait capable de faire une offre plus tentante pour le club brésilien, bien conscient qu’un transfert aujourd’hui, serait plus rentable qu’un départ libre dans six mois, son contrat prenant fin en décembre 2021. En tout cas, l’OL récupérait un joueur déjà en forme physiquement, puisqu’il évolue dans le championnat de D2 brésilienne ce samedi, et est l’une des pièces maitresses de son club, qui n’a encaissé que cinq buts en 11 matchs. Le coût serait en tout cas moindre pour l’OL, qui ferait ainsi venir un cinquième défenseur central après Marcelo, Denayer, Diomandé et Da Silva. A moins que cette arrivée ne cache un départ surprise, Denayer étant suivi par plusieurs clubs européens ces dernières semaines. Sinon, cela risque de faire un beau bouchon pour Peter Bosz, qui ne pourra pas faire jouer tout le monde cette saison, même avec l'Europa League au programme.