OL ‍: John Textor vise le titre, il n'est pas fou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, John Textor a montré les muscles en affirmant que l’OL jouait le titre en Ligue 1 cette saison. Une déclaration lunaire quand on regarde les matchs de Lyon et notamment celui de dimanche face à l’OM. Mais Sonny Anderson essaye de l'expliquer.

L’Olympique Lyonnais candidat au titre, il n’y a que John Textor pour y croire, tout du moins pour l’instant. Rien ne dit que l’équipe de Pierre Sage ne parviendra pas à se relancer pour jouer le podium et peut-être mieux mais à ce stade de la saison, parler de titre est assez osé de la part du propriétaire des Gones. Battu ce dimanche pour la troisième fois de la saison en cinq matchs, l’OL n’avance pas et accumule déjà neuf points de retard sur le PSG, Monaco et Marseille. Les résultats ont beau être décevants, John Textor ne vise rien d’autre que le titre, comme il l’avait indiqué de manière très claire le 11 septembre dernier en conférence de presse au Groupama Stadium.

L’OL est insupportable, Daniel Riolo enfonce le clou https://t.co/PgYTHPeXOR — Foot01.com (@Foot01_com) September 23, 2024

Des propos hors-sols qui agacent Sonny Anderson, légende vivante de l’Olympique Lyonnais, qui a expliqué son désaccord avec John Textor au micro de RMC. « Quand on est dans cette position, tout le monde est inquiet. Avec ce qu'il s'est passé la saison dernière, personne n'a envie de revivre ça » a d’abord lancé l’ancien buteur de l’OL, avant de poursuivre. « L'OL n'est pas armé pour l'instant pour aller gagner le titre. Il y a déjà beaucoup de retard par rapport aux autres équipes. Il le dit parce que c'est le président du club, l'actionnaire qui rassure tout le monde. Il y a déjà beaucoup de retard par rapport aux autres équipes » abonde le Brésilien, qui comprend dans la logique d'entrepreneur avec cet objectif élevé sensé galvaniser les troupes.

Textor vise le titre, l'OL part de trop loin

« Lyon part de loin pour aller chercher le titre. Il faut rattraper les points perdus. Si vous ne battez pas les concurrents au titre, vous êtes difficilement favoris pour le titre » a prévenu Sonny Anderson, lequel estime que John Textor ferait sans doute mieux de travailler dans l’ombre, plutôt que de fanfaronner et de viser des objectifs très ambitieux, pour ne pas dire plus. Malgré un effectif pléthorique, notamment dans le secteur offensif et encore plus avec la prolongation de Rayan Cherki, l’OL se doit de faire mieux et même si le titre est un objectif sans doute exagéré de la part de John Textor, il n’est pas tolérable pour le patron américain de voir son équipe à la 14e place du championnat à égalité avec Montpellier après cinq journées. Une réaction sera attendue dès cette semaine avec un match d’Europa League face à l’Olympiakos et un déplacement à Toulouse.