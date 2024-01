OL ‍: John Textor prépare une fin de mercato de fou

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a déjà enregistré l'arrivée de quatre joueurs, et pourrait encore en prendre quasiment autant dans le reste du mercato. Une énorme ambition symbolisée par l'appétit de John Textor pour renforcer l'équipe de Pierre Sage.

John Textor a le mérite d’avoir annoncé les choses, et d’avoir fait ce qu’il a annoncé. Le propriétaire américain ne fait peut-être pas l’unanimité avec ses décisions alambiquées depuis qu’il a racheté le club, mais il avait promis que l’OL recruterait du lourd dès que la DNCG le lui permettrait, et c’est ce qu’il effectue en ce mois de janvier. Lyon est l’un des clubs les plus dépensiers d’Europe pour le moment, et beaucoup de postes ont été renforcés.

Encore un attaquant ciblé par l'OL !

Avec un gardien de but, un défenseur central, un ailier et un avant-centre, Pierre Sage va avoir du sang neuf dans son effectif et il en a bien besoin à la vue de la dernière performance de l’OL au Havre en Ligue 1. Et ce n’est pas fini ! En effet, L’Equipe confirme que la cellule de recrutement lyonnaise est toujours très active alors qu’il reste deux semaines de mercato. Et ce n’est pas pour un joueur en plus, mais bien trois. C’est ce qu’affirme Hugo Guillemet, qui a tenu à faire savoir que l’OL comptait encore recruter un joueur offensif, ce qui parait déjà imposant dans ce secteur de jeu, mais aussi un milieu de terrain, et même éventuellement un défenseur central gaucher.

Une liste digne de Noël qui démontre que John Textor a bien l’intention de frapper encore fort dans ces deux dernières semaines du mercato. Même si cela ne garantit pas une série de victoires ou une remontée au classement, nul doute que ce discours ambitieux va plaire aux supporters lyonnais, qui ont envie de voir leur équipe être plus solide et enfin digne de son statut. Cela passe par un effectif non seulement plus étoffé, mais meilleur en qualité. Et Pierre Sage va connaitre une deuxième partie de saison avec donc une demi-douzaine de renforts, ce dont ses prédécesseurs n’ont pas toujours bénéficié.